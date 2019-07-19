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Mahkeme hapis kararını bozdu! Yeniden yargılanacaklar

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Gültan Kışanak ile Sebahat Tuncel'e verilen 29 yıl hapis cezasını bozarak yeniden yargılanmalarına karar verdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:09
Mahkeme hapis kararını bozdu! Yeniden yargılanacaklar

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Tuncel'in 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verdiği cezalar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti Kışanak'a, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 11 yıl 3 ay, 'örgüt propagandası' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Tuncel'i ise 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay, 'örgüt propagandası' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Tuncel’in avukatları Av. Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak ve Kışanak’ın avukatları Av. Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Mesut Beştaş mahkemenin verdiği cezayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Mahkeme kararı bozdu

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi Kışanak’a verilen 14 yıl hapis cezası ile Tuncel’e verilen 15 yıl hapis cezasını esası da etkileyecek şekilde usulen bozdu.

Mahkeme, Tuncel ile Kışanak’ın tahliye taleplerini red ederek tutukluluklarının devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:09
  1. Malatya
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. Aydın
  5. Gültan Kışanak
  6. Sebahat Tuncel

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