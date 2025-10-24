Mahkeme CHP için kararını verdi… Borsa İstanbul sert yükseldi

  • İSTANBUL
CHP’nin iptal davası reddedildi, siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yargıya güven artarken Borsa İstanbul'da sert yükseliş yaşandı. BİST 100 endeksinde yüzde 4'ü, bankacılık endeksinde yüzde 7'yi aştı.

CHP’nin başını çektiği muhalif çevrelerin türlü karalama kampanyalarına rağmen, yargı bağımsızlığının tarihte ilk kez bu kadar güçlü şekilde hissedildiği Türkiye, bir kez daha hukuk devleti olduğunu gösterdi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP kurultayıyla ilgili davada verdiği karar, “yargı iktidarın güdümünde” yalanlarını boşa çıkardı. Muhalefetin dillendirdiği iddiaların temelsiz olduğu bir kez daha mahkeme kararıyla tescillendi.

 

Mutlak butlan talebi reddedildi

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davanın konusuz kaldığına hükmederek iptal talebini reddetti. Böylece kurultayın iptali ihtimali ortadan kalktı.

 

Piyasalar olumlu karşıladı

Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu ve mahkemelerin bağımsız karar verebildiğini bir kez daha ispat eden bu karar, siyasî tartışmaların gölgesinde yargının kendi mecrasında işlediğini gösterdi. Piyasalar da bu tabloyu olumlu karşıladı.

 

Borsa’da yüzde 4’ten fazla yükseliş

Kararın ardından Borsa İstanbul’da sert yükseliş yaşandı. Karar sonrasında yükseliş, BİST 100 endeksinde yüzde 4'ü, bankacılık endeksinde ise yüzde 7'yi aştı. Yatırımcılar, “siyasi belirsizliklerin geride kalması” ve “hukuki süreçlerin istikrara kavuşması” olarak yorumladıkları bu gelişmeye güçlü alımlarla cevap verdi.

