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Mahkeme başkanından FETÖ sanığına: Burası sirk değil

Adana'da FETÖ davasında, duruşma savcısının tutuklama yönünde verdiği mütalaaya ilişkin "komik buluyorum" karşılığını veren sanığa, mahkeme başkanı "Burası mahkeme salonu, sirk değil" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 15:28
Mahkeme başkanından FETÖ sanığına: Burası sirk değil

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanan, açığa alınmış sanık astsubay M.Ş.B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.Ç, İncirlik Üssü'nde hava astsubayı olarak çalıştığını ve huzurda bulunan sanıkla aynı örgüt evinde kaldığını söyledi.

'Mahrem imamlar sürekli ankesörlü telefonlardan arıyordu'

Kendileriyle ilgilenen mahrem imamın "Kenan" kod adlı şahıs olduğunu belirten Ö.Ç, şöyle devam etti:

''Mahrem imamlar sürekli ankesörlü telefonlardan arıyordu. Ardışık arama yöntemiyle sohbet toplantısının yapılacağı yer belirleniyordu. Toplantılarda mahrem imam ısrarla bizden 'himmet' adı altında para istiyordu. Bu toplantılar iki haftada bir düzenleniyordu. Bulunduğumuz eve zaman zaman mahrem imamdan sorumlu örgüt abisi de geliyordu. 'Kenan' kod adlı mahrem imam, yapıya mensup askerlerle Adana'da aynı evde kalmamız için talimat verdi. Mahrem imamlar, bizlere ankesörlü telefonlardan ulaşamadığı vakit ısrarla eve gelirlerdi. Yapıya mensup bir örgüt üyesi, ankesörlü hattan arandığı vakit kendisini örgüt mensuplarının aradığını bilir.''

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı ''FETÖ/PDY'ye üye olma" suçunu işlediğine dair somut delil ve beyanların bulunması, alması muhtemel ceza karşısında kaçma ve saklanma şüphesinin bulunması dikkate alınarak, tutuklanmasını talep etti.

"Burası mahkeme salonu, sirk değil''

Savunması alınan sanık M.Ş.B'nin, FETÖ üyesi olmadığını ve duruşma savcısının tutuklama yönündeki talebini komik bulduğunu söylemesi üzerine, mahkeme başkanı, "Burası mahkeme salonu, sirk değil, konuşmalarına dikkat et. Bu millete yaşatılan o karanlık geceyi unutma." diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ş.B. hakkında uygulanan ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:28
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