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Gündem

Mahiye Açık ve Roha Raci öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK terörist Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:58:00 - 2021-06-30 12:27:29
Mahiye Açık ve Roha Raci öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

Hasan Varol

Allah güvenlik güclerinden razi olsun yakalamak teslim almak yok beyinlerine kursun sona sorulur teslim olyonmu deye
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Üzeyir

Katil Amerikanın iki tane ermeni köpeği ölmüş Allah sayılarını artırsın.
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