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Siyaset Mahir Ünal'dan o iddialara sert cevap
Siyaset

Mahir Ünal'dan o iddialara sert cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin, "Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:45:00 -
Mahir Ünal'dan o iddialara sert cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Bakalım sırada ne var?' diye sormuştum. Sırada 'çiftçi, Mahir Ünal’a saldırdı' yalanı varmış. Yalanlarınızda boğulacaksınız. Bu yalanlarınızın ve nefretinizin zehirlediği her zihin ve kalp için sadece üzülüyorum. Organize kötülüğünüzle ise sonuna kadar savaşacağız."

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