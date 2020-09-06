Mahir Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Dulkadiroğlu ilçesi 7. Olağan Kongesi'nde konuştu.

AK Parti'nin bir millet hareketi olarak yola çıktığını dile getiren Ünal, "Buradaki hiçbir arkadaşım hasbelkader burada bulunmuyor. Buradaki her bir arkadaşım bir değişim, büyük bir dönüşümün büyük bir inşirahın 86 yıl sonra Ayasofya'nın cami olarak dönüşümünün nasip olduğu kadroların bir parçası olarak burada bulunuyoruz. O yüzden bu bilinçle siyaset yapacağız." diye konuştu.

"Birbirimize bakarken eğer kalbimizde sevgi yoksa, iyilikle ve merhametle bakmıyorsak birbirimize bakarken kin, haset, kıskançlık, nefret ve öfkeyle bakıyorsak biz bu mücadelenin bir parçası değiliz demektir" diyen Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yanındaki kardeşine hasetle kıskançlıkla nefretle bakıyorsa rica ediyorum o arkadaşımız bu davadan ayrılsın ve bu davayla ilişkisi de yoktur. Bunu ben söylemiyorum, bunu Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Çünkü bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Cumhurbaşkanımız, 'Vallahi de, billahi de, tallahi de biz kavga için değil gönül kazanmak için sevgi için geldik' diyor. Biz AK Parti'yi kendi hırs, hesap ve planlarımızın aracı haline getirirsek bu ümmet bize sorar."

AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetler yaptığını belirten Ünal, Kahramanmaraş'a 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesinin cihazlarıyla ihalesinin yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Ünal, "Şu anda Türkiye küresel güç olma yolundadır. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Türkiye'nin Libya'da, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsunuz. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu emaneti bize veren millet bizim yakamıza yapışır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin siyasetteki tutumuna da tepki gösteren Ünal "Şimdi bize birtakım yalan ve hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet anlayışı var. Buna muhalefet de dememek lazım. Karşıtlık başka bir şey, muhalefet başka bir şey. Muhalefet alternatif demektir. Bunlar muhalefet falan değil, apaçık düşman ve karşıttır." dedi.

Muhalefetin Suriye'de katil Esed'i, Libya'da darbeci Hafter'i, Doğu Akdeniz'de Yunanları, Güney Doğu'da ise Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PKK/YPG'yi savunduğunu hatırlatan Ünal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400'lerle ilgili anlaşma yaparken, 'S-400'leri ne yapacaksınız, Yunanistan bize mi saldıracak' diyen bir genel başkan düşünün. PYD ve YPG ile ilgili onlara arkadaşlar diyen bir genel başkan düşünün. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz."