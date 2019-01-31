Mahir Ünal, Akit TV'ye konuk oldu: Özdil'in Atatürk istismarı, koruma kapsamında değerlendirilebilir

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit TV Genel Yayın Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını cevapladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

- Sadece manifesto değil, kampanyamızı da tanıttık. Kampanya görsellerimizi adaylarımızı ve sloganlarımızı tanıttık. Manifesto kelimesine bazı kişilerin itirazlarıu oluyor. Aslında seçim beyannamesi gibi karşılıkları da var ama AK Parti'de seçim beyannameleri genel seçimlerde kitapçık olarak yayınlıyoruz. Seçim bildirgeleri de YSK'yı tanıtıyor. Manifesto genel siyaset tavrımızı, duruşumuzu, kırmızı çizgizimizi yansıtıyor. 24 Haziran şeçimleri öncesinde manifestomuzla 1071'den 2071'e bin yıllık yürüyüşünün hikayesini yazıp dünyaya deklare etmiştik. Bugün sloganımızla asıl meselenin 'Gönül kazanmak' olduğunu dünyaya duyurduk. Bizim şehirlerimiz bütün canlılar için 'belde-i emin'dir. Önce bu manifestonun ruhu tam da bütün canlıların kendini emin hissettiği bir şehir tasavvuru ile başlıyor. Önce çevremiz. Çevreyi korumak, çevrenin üzerine kurulan şehrin planlaması, sonra o şehrin yönetimi ve ardından sakinlerinin ürettiği değerler. Bu dört başlıkla manifestoyu özetleyebiliriz. Biz bunu 11 maddeyle genişlettik.

"Kılıçdaroğlu'nun tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açma çabası var"

- Bu seçimlerin bir beka meselesi haline döndüğü doğrudur. Yerel seçimleri yerel seçim olmaktan çıkarıp bir beka meselesine döndüren kim? CHP Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri tüm kurumların meşruiyetini tartışmaya açıyor. Deniz Baykal genel başkanken bunu hiç yapmadı. Ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir kaset operasyonuyla genel başkan oldu, o gün bu meşruiyetleri tartışmaya açma çabaları başladı. 2011 seçimlerinden hemen sonra TBMM meşru değil diyerek tartışmaları başlattılar. O gün başlattıkları meşruiyet tartışmalarını; Anayasa, seçimler, TBMM gibi konuların meşruiyetine kadar getirdiler. Eğer siz her kamusal kurumun meşruiyetini tartışmaya açarsanız bu şeçimler beka meselesine dönüşür. Kemal Kılıçdaroğlu bunu sistematik olarak yapıyor"

"Bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil"

- Biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. PKK ile dirsek teması yapmasına karşıyız. Bakın Türkiye anayasalara her zaman bağlı. Biz parti kapatmalara en başından beri karşıyız. Çocuk sivil demeden insanları katleden, şehirleri harabeye çeviren teröristlere saygı duruşunda bulundular. Ben olayın siyasi tarafını değerlendiriyorum. Ama bu hainliği kabul etmemiz mümkün değil.

"Eski Türkiye'yi kimse unutmadı"

- 94'ün aslında ne anlama geldiğini iyi belirlememiz gerekiyor. 1994 büyük ekonomik krizi, hükümet belediyelere ödenek göndermiyor, şehirlerde çukur, çamur ve suların akmaması. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçildi, tüm imkansızlıklar içinde çöpleri temizledi, şehri baştan aşağı düzeltti. O zamanlarda herkes işin ucundan tutarak Sayın Erdoğan'a yardımcı oldu. İnsanlar evlerini önünü temizledi vs. Erdoğan halkın içinde olan insandı. Bu devlet ve millet kucaklaşmasının ilk temeliydi. 2014'te de daima hizmet daima millet dediğimizde de çok farklıydı. 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra 2014 seçimleri bir referandum gibi oldu.

"Biz şehirlerde temel meseleleri çözdük"

- Biz şehirlerin temel ihtiyaçlarını çözdük. Ulaşım, altyapı, eğitim, enerji gibi konuları hallettik. Mesela 81 ilimizin üniversitesi var. Güneydoğu'da terörü temizledik. İnsanlarımız bugün Hakkari'de Şırnak'ta gecelere kadar güvenle dolaşabiliyorlar. Biz bu temel sorunları çözdük. Peki şimdi ne yapacağız? İnsanların birbirine destek olmasını sağlayacağız. İnsanların birbirlerine güvenebilmelerini ve huzur içinde hissetmelerini sağlayacağız.

- Biz 1994 yılında İstanbul ve Ankara'yı milletimizden emanet olarak aldık. Bugün İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin temel sorunları neler? Ulaşım, göç alması, hızlı nüfus artışı. Peki biz bu 14 yılda ne yapmışız? İstanbul'daki Metro ağı Avrupa ile yarışıyor. Kıtalararası ulaşımı sağladık. Biz gençliğimizde Fenerbahçe maçına gitmek için saatlerce önceden yola çıkardık. Bugün 3 köprümüz var. Her mahallede bakın ilçe demiyorum her sokakta bilgi evlerimiz var. Şehir sürekli büyüyor, şehir sürekli gelişiyor. Koşarak büyüyen bir şehrin ihtiyaçlarının karşılanması bu kadar kolay bir mesele değil. Bugün Ankara ve İstanbul dünyanın belli başlı şehirleri ile yarışır duruma geldi. Muhalefet şöyle düşünüyor: 'Şehir sabit, kendi halinde duruyor' Hayır öyle değil. Sürekli büyüyen bir şehir var. Ve biz o büyümeye ayak uydurup şehrin gereksinimlerini karşılıyoruz. CHP'li Nurettin Veren dönemindeki Ümraniye'ye bakın, bugünkü Ümraniye'ye bakın.

- Öncelikli olarak şehir planları başlığı altında büyüyen gelişen şehirin gereksinimlerini karşılayacağımızı vaat ediyoruz. Bir şehir büyürken o şehrin planlı ve sağlıklı büyümesini sağlamak en önemli vaattir. Biz bunu zaten yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şehirimizin ulaşım ve altyapı sorunu kalmayacak. İstanbul'da ulaşım sorunundan ziyade bir trafik sorunu var. Dünyanın neresine giderseniz gidin metropollerde trafik sorunu vardır. Trafik sorununu çözmek hiçbir zaman mümkün değildir ancak bu sorunu kontrol altında tutabilirsiniz. Kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yerinde dönüşüm olacak. Bu da en önemli vaatlerimizden birisidir.

"CHP yerel yöneticilikte başarısız"

- AK Parti'nin çok ciddi bir belediyecilik deneyimi var. CHP'nin yönettiği şehirlere baktığınızda CHP'nin yerel yöneticilik alanındaki başarızlığını görürsünüz. Mesela Bakırköy'e bakın. Geçtiğimiz günlerde de baktım. Hiçbir şey değişmiyor. Sanki tarihin içinde donmuş kalmış. Zamanın içinde unutulmuş, alakasızlıktan bitap düşmüş meanlar görüyorsunuz. Orayı korumak yeterli değil. Korumak ve yaşatabilmek önemli.

- Türkiye'de bizim çözmeye çalıştığımız temel sorun göç. Özellikle Güneydoğuya 60 milyarın üzerinde yatırım yapıldı. GAP Projesi, Mardin, Diyarbakır Sur, Şanlıurfa, Gaziantep'in ihracatı, Kahramanmaraş. Bizim buralarda oluşturacağımız marka şehirlerle göç sorununu önlüyoruz. Tabii ki her şehirde eğitim sistemi de düzenlenmeli, organize sanayileri geliştirilmeli. Biz ancak her şehri marka değeri yaparsak göçü önleriz.

"Tunç Soyer meselesi baba-oğul meselesi değil"

- Bir baba oğul ilişkisini konuşmuyoruz. 12 Eylül referandumunda bir yargılanma oldu da işkenceciler yargılandı mı? Sağdan soldan herkese işkence ettiler. Bakın Mamak'ta sağcı ve solcu gençlerin birbirine sarılıp ağlayacağı kadar işkenceler yapılmış. CHP'nin İzmir adayını açıklamasından sonra bir travma tetiklendi. Masum olduğu bilinerek idam edilmiş birçok insan var. İşkencelere uğmaış insanlar var. Bizim meselemiz bir baba oğul meselesi değil. Soyer ne dedi? 12 Eylül'de dış güçlerin eli vardı. İnsanlar birbirini öldürüyordu. Mecburen darbe yapıldı. Yani olaylar olunca işkence meşrulaşır mı? Kamuoyu Tunç Soyer'den dik bir duruş bir tavır bekliyor. Meral Akşener o da bir vaka dedi. Tamam vaka da arkasını da getirsene.

Adana Mutakabatı

- Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi sınır güvenliğini sağlamak için bütün enstrumanlarını kullanır. Adana mutakabatı da bu enstrumanlardan birisidir.Adana mutakabatı Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlamasının ve PKK'nın Suriye eylemlerine engel olma çabasının meşru bir enstrumanıdır. Bu enstrumanın kullanılmasından daha doğal birşey de olamaz.

Suriye Operasyonu

- Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak, sınırında oluşan terör tehdidini bertaraf etmek için Suriye konusunda tavır aldı. Bunun Esad ile bir alakası yok. Türkiye'nin dış politikası çok paydaşlı, çok katmanlı, aynı anda hem Fransa ile hem Almanya ile hem Irak ile hem İran ile görüşebilen bir ülke. Bu dış politika karşısında birilerinin şapka çıkartması gerekir. Türkiye son 3 ayda ortaya çıkarılan bölücü haritayı yırttı attı. Türkiye Zetindalı, Fırat Kalkanı harekatıyla, Afrin ve Cerablus'taki faaliyetleri ile büyük bir değişim gerçekleştirdi. Zannediyorlardı ki Türkiye buralara giremez. Fırat Kalkanında DEAŞ'ın bir balon olduğunu herkes gördü. Diğer operasyonlarımızfda YPG'nin PYD'nin boş olduğunu gördüler.

"ABD Venezuella'da halkın direncini kırmaya çalışıyor"

- ABD demokrasi, özgürlük, seçilme hakkı ve insan hakları hassasiyeti ile Venezuella'ya müdahale ettiğini iddia ediyor. ABD bu konularda hassas olsaydı Mısır'daki darbeye izin verir miydi? Amerika yüksek çıkarlarının olduğu ülkelerde özgürlüklerle değil, çıkarlarıyla ilgilenir. Çıkarları tehlikeye girince de orada özgürlükleri, insan haklarını bahane eder. Amerikan sinema sektörünün bir eğlence değil de operasyon sektörü olduğunu insanlar görmeye başladılar. Dünyada ABD'nin bütün bu haksızlıklarına kim ses yükseltiyor? Recep Tayyip Erdoğan. Bu konularda konuşan, dik duran, sesini yükselten tek dünya lideri. Venbezuella dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkesi. Maalesef ekonomisi tamamen çökmüş ama devlet tüm vatandaşlarına gıda yardımı yapıyor. Kimseyi aç ya da açıkta bırakmıyor. Petrol orada para etmiyor. Neden? Çünkü ABD buna izin vermiyor. Dolayısıyla Venzuella halkının da nasıl bir duruş sergileyeceği çok önemli. Halk eğer Maduro'nun yanında durursa onu yıkamayacaklar. Mesela geçmişte Şavez'i yıkmaya çalışmışlardı. Halk onu yani liderini darbecilerin elinden aldı. Şu anda halk uyguılanan ekonomik yaptırımlara ne kadar dayanabilecek? Bunu zaman gösterecek.

"Erken evlilik ve süresiz nafaka mağduriyetini gidereceğiz"

- Ülke genelinde ziyaretlerimizde birçok vatandaşımızın problemlerini dinliyoruz. Küçük yaşta evliliklerden kaynaklanan mağduriyetleri sıklıkla dinliyoruz. Ancak bu sorunu çözebilmemiz için bir önerge ihtiyacımız var. Şimdi bir gün baktım ki, CHP'li bir isim yanında sorun yaşayan bir kadınla basın toplantısı düzenliyor. Biz erken yaşta evliliğin önünü açmıyoruz. Geçmişe yönelik yaşananlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Geçmişteki sıkıntıları çözeceğiz ve bundan sonra da erken evlilikleri kesinlikle engelleyeceğiz. Çalışmalarımız hususunda ise şuan için bir takvim açıklayamayacağım.

Kadınların hakları da erkeklerin hakları da korunarak bir düzenleme gerçekleşecektir. Süresiz nafaka konusundaki sıkıntıları dinledik, değerlendirdik. Gereken çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

"28 Şubat mağduriyetlerini gidereceğiz"

28 Şubat mağduriyetleri yüzde 80 oranında giderildi. Geçtiğimiz günlerde bir grup hanımefendi geldi. O dönemde sıkıntılar yaşadıklarını ve bazı mağduriyetlerinin olduğunu söylediler. Onları dinledik ve çalışmalarımıza başladık. Yalnız şu anda bu sorularınıza güncel bir cevap vermeyeceğim. Son bir aydaki çalışmaları tam anlamıyla takip edemediğimi belirtmek istiyorum. Yalnız konuştuğumuz bu üç konuda da çalışmaların yürütüldüğünü biliyorum.

Özdil Atatürk istismarı koruma kapsamında değerlendirilebilir

"Mustafa Kemal kuru fasülyeyi çok severdi. Allah aşkına bu ne? Şimdi 2 bin 500 liradan dağıttığınız kitabın içeriğini Google'dan search ederek oluşturdaysınız ve bu kitabı 2 bin 500 liradan aldılarsa, kendimi bunu satın alanların yerine koyup empati yapıyorum. Sebebini bulamıyorum.Atatürk'ü koruma yasası kapsamında değerlendirilebilir. Atatürk'ü koruma kanunu sadece hakaretten ibaret değil istismarda bu kapsamdadır. Biliyorsunuz Halk TV'de Halk Arenası var. Şimdi sinemada darbukatör Bayram diğeri komedi dalında mizah yapan birisi. Diğeri bu kitabı yazan kişi bir diğeri de eski Arena'dan tanıdığımız kişi. Şimdi bu dörtlü ülkeni Cumhurbaşkanına hakaret ediyor ve izleyici coşkuyla alkışlıyor. Orada Paralel bir dünya var. Orada farklı gerçekten uzak bir hayat var. Orada bir paralel evren oluşturmuşlar. Değişik bir dünya. Sonra kalkıyorlar kitap yazıyorlar. Bunlar ne yiyip içip bu hale geliyorlar? Onları anlamak çok güç.

Demokrat parti döneminde bu yasa (Atatürk'ü Koruma Kanunu) çıkarılmak zorunda kalmıştır. Çünkü CHP ve İsmet İnönü döneminde o kadar zor hallere geldiki bu iş, yasayı çıkartmak zorunda kaldılar"

16 yıldır engelleri aşıyoruz

"Biz 16 yıldan beri kendi gündemimize ve önümüze bakıyoruz. Bugüne kadar AK Parti'nin karşılaştığı o kadar çok kriz oldu ki. Şu kadarını söyleyeyim size; 'Mısır'da, IOrak'ta, Venezuella'da dünyanın çeşitli yerlerinde uyguladıkları yöntemlerle sonuç aldılar ama Türkiye'de hiçbir uygulamadan sonuç alamadılar. Aziz milletimizin AK Parti'ye teveccühü, Cumhur İttifakı'nın kararlılığı varken kimse de başaramayacak"

Emeklilikte yaşa takılanlar

"Kullanılan kavramlar yanlış. Atanamayan öğretmen diye birşey olmaz. Mesela sınava girersiniz. Kazanırsanız stajer öğretmen olursunuz. Dolayısıyla atanamayan öğretmen diye birşey yoktur. Emekliliğe gelince 3 kriter var. Yaş,prim,gün. Dünyadaki tüm emeklilik yaşlarını inceledim. Ortalamanın üzerinde birçok ülkede emeklilik yaşı 65'in üzerinde. Bne bunu bazı insanların hakkına engel olmak için söylemiyorum. Bir insan birşeye sorun diyorsa o sorundur. Türkiye geçmişte erken emeklilik, kıyak emeklilik, süper emeklilik gibi birçok çeşitle SGK çökme noktasına getirildi. Bugün Türkiye'nin SGK politikası üzerine konuşulan planlanan bir meseledir. Biz birilerinin haklarını engelleyelim derdinde değiliz. Ama düzenlemede 3 kriter getirilmiş. Söylediğim gib; Yaş, prim ve gün"