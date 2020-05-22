Maher Zain'in son eseri Esma-i Hüsna'dan "Ramazan hediyesi"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, "Dünyanın her yanındaki hayranlarımla bir araya gelmeyi ve onlarla şarkı söylemeyi çok özlüyorum." dedi.

Dünyanın pek çok yerinde geniş bir hayran kitlesi bulunan sanatçı, Ramazanın ilk günlerinde sözlerini Bara Kherigi ile birlikte yazdığı "Antassalam (Ente's Selam)" eserini dijital platformlardan sevenleriyle buluşturdu.

Bestesinde Zain imzası bulunan parçanın Guy Aslan'ın yönetmenliğinde çekilen klibi 20 günde yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain geçen hafta ise "Ramazan Hediyesi" açıklamasıyla "Esma-i Hüsna"yı kaydettiği parçayı YouTube sayfasından paylaştı.

Zain, "Antassalam" ve "Asma Allah Alhusna" eserleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vaktini nasıl geçirdiğini AA muhabirlerine anlattı.

Her Ramazan ayında yeni bir şarkı çıkarmayı planladığını aktaran Zain, "Bu yılki şarkı daha bir özel oldu. Çünkü bize her zaman dünyanın koronavirüs sebebiyle yüzleştiği bu zor zamanları hatırlatacak. İnsanları neşelendirmemiz ve onların pozitif kalmalarına yardım etmemiz gerektiğini, bir gün bunların hepsinin biteceğini ve normale dönebileceğimizi hatırlatmamız gerektiğini hissettik. Bu yüzden de bir şarkı üretip bunun klibini İsveç'te, yaşadığım yerde çektik. Sonuçtan çok memnunuz." dedi.

Allah'ın 99 ismini okuduğu ve Maher Zain Official YouTube kanalında paylaştığı "Asma Allah Alhusna"ya değinen Zain, Esma-i Hüsna'yı kaydetmeyi çok uzun zamandır düşündüğünü fakat yapmasının bu seneye kısmet olduğunu söyledi.

Kaydedilen bu versiyonun kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Zain, "Çünkü bana hayatımın daha iyiye doğru bir dönüşüm yaşadığı zamanı hatırlatıyor. Ramazanın 2'nci haftasında Esma-i Hüsna'ya tekrar denk geldim, biri içinde benim de bulunduğum bir mesaj grubunda paylaştı ve bunu dünyadaki bütün hayranlarıma bir hediye olarak kaydetme ihtiyacı hissettim." diye konuştu.

- "Ramazan'ın kendine özgü nimetlerine şükrediyorum"

Farklı ülkelerden birçok hayranı olan Zain, "İlk ve öncelikli olarak başarımın Allah'tan geldiğine kuvvetli bir inancım var. İkinci olarak ise şunu söylemeliyim ki insanların yıllar boyunca bana gösterdiği sevgi ve destek için minnettarım. Gördüğüm bu sevginin, Allah'ın bana sevgisinin bir yansıması olmasını içtenlikle umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zain, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerinin ve Ramazanın nasıl geçtiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu Ramazan aslında benim için çok keyifli geçiyor. Şüphesiz camilerde teravih kılmayı, uzun zamandır görmediğim insanlarla tekrar bir araya gelmeyi, ailemle ve arkadaşlarımla iftar yapmayı, son ama oldukça önemli, Medine'ye yıllık ziyaretlerimi çok özlüyorum. Ama yine de Ramazanın kendine özgü nimetlerine şükrediyorum."

- "Yeni bir single üzerinde çalışıyorum"

Bu süreçte ailesiyle kaliteli vakit geçirmeye gayret ettiğini aktaran sanatçı, evdeki bazı şeyleri tamir ettiğini ve müzik stüdyosunda üzerinde çalıştığı şarkılarla uğraştığını, bunun yanı sıra spor yaparak sağlıklı kalmaya çalıştığını anlattı.

Zain, evde geçirdiği sürecin kendisi için verimli olduğunu söyleyerek, "Gelecek aylarda yayınlamak için sabırsızlandığım yeni bir single üzerinde çalışıyorum. Dünyanın her yanındaki hayranlarımla bir araya gelmeyi ve onlarla şarkı söylemeyi çok özlüyorum. Ama şu an hepimiz için önemli olan sağlıklı ve güvende kalmak. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Maher Zain'in "Antassalam" eseri namazda selam verdikten sonra okunan zikr ifadesi ile iç huzuru vurgulayan İngilizce sözleriyle dikkati çekiyor. Sanatçı "Asma Allah Alhusna" adlı çalışmasında ise sırasıyla Allah'ın 99 ismini okuyor.

İngilizce, Arapça, Türkçe söylediği şarkılarla ve Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok ülkede verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zain, içinde bulunduğu heyetle birlikte Şubat ayında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli engelli çocukları ziyaret etmişti.