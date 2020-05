Maher Zain'in son eseri Esma-i Hüsna'dan "Ramazan hediyesi"

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain: - "Bu yılki şarkı daha bir özel oldu. Çünkü bize her zaman dünyanın koronavirüs sebebiyle yüzleştiği bu zor zamanları hatırlatacak. İnsanları neşelendirmemiz ve onların pozitif kalmalarına yardım etmemiz gerektiğini, bir gün bunların hepsinin biteceğini ve normale dönebileceğimizi hatırlatmamız gerektiğini hissettik" - "İnsanların yıllar boyunca bana gösterdiği sevgi ve destek için gerçekten onlara minnettarım. Gördüğüm bu sevginin, Allah'ın bana sevgisinin bir yansıması olmasını içtenlikle umuyorum" - "Dünyanın her yanındaki hayranlarımla bir araya gelmeyi ve onlarla şarkı söylemeyi çok özlüyorum. Ama şu an hepimiz için önemli olan sağlıklı ve güvende kalmak. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz"