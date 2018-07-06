0553 313 94 23

Mahallenin dövdüğü sapık tutuklandı!

Gaziantep'te, 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövüldükten sonra gözaltına alınan sapık, tutuklanıp cezaevine konuldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:15
Mahallenin dövdüğü sapık tutuklandı!

Olay, 4 Temmuz Çarşamba günü, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 60 yaşlarındaki erkek şüpheli, iddiaya göre, 10 ve 12 yaşındaki erkek çocuklarına cinsel tacizde bulundu.

Çocukların ailelerine durumu anlatması üzerine mahalle sakinleri ve aile fertleri, şüpheliyi tekme- tokat dövdü.

İhbarla mahalleye gelen polis ekipleri, mahalleli arasından zor aldığı şüphelinin yaralı olduğunu görünce hastaneye götürdü.

CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:15
  1. Sapık
  2. Gaziantep
  3. Tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağırsak düğümlenmesi nedir?
    1. Bağırsak düğümlenmesi nedir?
    2. Ve Beşiktaş genç futbolcusuyla..
    3. Hatay genç kızkardeşlere ağlıyor!
    4. Göz yorgunluğu nedir? Belirtileri..
    5. Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar..
    6. Sabah uyandığınızda ağzınızda koku..
    7. Merkez Bankasından dolar hamlesi
    8. Büyük kriz kapıda: Hükümeti göreve..
    9. HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle..
    10. Bebeğinizin tırnaklarında morarma..
    11. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel..
    12. İçişleri Bakanlığı KPSS şartıyla 1117..
    13. Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!
    14. Flaş! Giresun'da PKK operasyonu..
    15. Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu..
    16. Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes sağlandı
    17. Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu!..
    18. Afyon'da taksinin çarptığı yaya öldü
    19. Biberonda mama ne kadar bekletilmelidir?
    20. Bu fotoğraf Muğla'da çekildi! Yer..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi