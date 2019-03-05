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Mahallelere ’Kantar depo ve Yıkama Merkezi’ kurulacak

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Her tarım mahallesine bir traktör yıkama merkezi, kantar ve yediemin deposu kuracağız.

05 Mart 2019 Salı 12:31
Mahallelere ’Kantar depo ve Yıkama Merkezi’ kurulacak

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Her tarım mahallesine bir traktör yıkama merkezi, kantar ve yediemin deposu kuracağız.” dedi.


31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir projelerini açıklamaya devam ediyor. Özdemir, “5 yıl Şehzadeler Belediyesinde meclis üyeliği yaptım. İlçemize bağlı mahallelerin sorunlarını biliyorum. Büyükşehir Belediyemizin TARIM A.Ş. projesine destek olarak bizde her köyde traktör yıkama merkezi, yediemin deposu ve kantar kuracağız” dedi.


Belenyenice, Kalemli, Gökbel ve Kağan mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Özdemir sevgiyle karşılandı. Bu mahallelerin yeteri kadar destek alamadığını savunan Özdemir, “Mecliste birçok konuda uyarmamıza rağmen bizi dinlemediler. Mahallelerimiz birçok eksiği var. Buna rağmen 20 milyon TL bedelle Şehzade Park’ı yaptılar. O arsayı bugün satmaya kalksak 15 milyon TL’den aşağıya satılmaz. Dolayısıyla orada 35 milyon TL’ye bir park yapıldı. Bu parayla köylerde ne yapılmayan yollar kalırdı ne de diğer hizmetler” dedi.


Millet İttifakı olarak milletle ittifak içinde olduklarını söyleyen İsa Özdemir, “Bizim ittifakımız milletle yapılan ittifaktır. Hizmet ittifakıdır. Sizlerden yetki istiyoruz. Bize destek verin hizmet edelim. Çeşmeyle, parkla Şehzadeler belediyemiz yönetilmez, yönetilemez” diye konuştu.



Kapımız hep açık olacak


Seçimden seçime mahallelere gelen, cumalara, Ramazan çadırlarına katılan bir belediye başkanı olmayacağının taahhüdünü veren Millet İttifakı adayı İsa Özdemir, “Kapımız herkese, her kesime daima açık olacak. Belediyeye gelip ‘Ben başkanla görüşemedim’ diyen kimse olmayacak. Eğer böyle bir şey olursa ben belediyeye gelen kişiye gitmeye söz veriyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:31
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