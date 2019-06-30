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Mahallelerarası Fındıkpınarı Futbol Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘30 Ağustos Zafer Kupası’ kapsamında düzenlenen ve bu yıl 4.

30 Haziran 2019 Pazar 15:17
Mahallelerarası Fındıkpınarı Futbol Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘30 Ağustos Zafer Kupası’ kapsamında düzenlenen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası başladı.


Bu yıl, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut anısına düzenlenen ve 28 takımın katıldığı turnuvada A Grubunda; Kuyuluk, Davultepe, Karaisalı, Menteş, Takanlı, Doğançay ve Çiftlik takımları, B Grubunda; Zeybekler, Turunçlu, Yüksekoluk, Değirmençay, Çevlik, Kaleköy ve Kavaklıpınar takımları, C Grubunda; Uzunkaş, Akarca, Kocayer, Kuzucu, Tepeköy, Gökçebelen ve Çavuşlu takıları, D Grubunda ise Çavak, Fındıkpınarı, Emirler, Bozön, Kocavilayet, Karahacılı ve Arslanköy takıları yer alıyor. Turnuvaya, 2018 yılında yarı finalist ve finalist olan Kuyuluk, Uzunkaş, Zeybekler ve Çavak takımları seri başı olarak katılıyor.


Amaç gençlerin kaynaşması


Şehit Astsubay Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut’un da katıldığı turnuva açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’nın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 1 Eylül tarihine kadar hafta sonu oynanacak tüm maçların kazasız, belasız ve sakatlanmalara yol açmadan tamamlanmasını temenni ediyorum. Çünkü bu turnuvanın amacı, gençlerimiz arasında kaynaşmayı ve birlikteliği sağlamlaştırmaktır” dedi.


Gökbel’in konuşmasının ardından, turnuvanın ilk maçı olan Kuyuluk - Doğançay karşılaşması, şehit astsubayın annesi Rabia Bulut’un vuruşu ile başladı.


Kuyuluk takımının 4-0 kazandığı ilk maçın ardından, yine A grubu takımlarından Davultepe ve Takanlı ile Karaisalı ve Menteş takımları karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk gününün öğleden sonraki programında ise B Grubu takımlarından Zeybekler ile Kaleköy, Turunçlu ile Çevlik, Yüksekoluk ile Değirmençay takımlarının karşılaşmaları yer aldı.


Her hafta cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek olan turnuvanın çeyrek finali 17-18 Ağustos, yarı finali 24-25 Ağustos ve final karşılaşması ise 1 Eylül’de yapılacak.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:17
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