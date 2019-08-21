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Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.


Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası başladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katılacağı turnuvada ilk il günün de 350 Evler Mahallesi-Emek Mahallesi ve M.Akif Ersoy Mahallesi-Beddik Mahallesi müsabakaları oynandı.


Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda 350 Evler Mahallesi Emek Mahallesini 87-38, M.Akif Ersoy Mahallesi’de Beddik Mahallesini 46-42 yendi.


Turnuva, 29 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.


Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
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