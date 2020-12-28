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Spor Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor
Spor

Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor

Sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahalle maçlarında zaman zaman oynatılmayan 17 yaşındaki Salih Balli, gösterdiği azim ve kararlılıkla Ampute Futbol Milli Takımı kadrosunda yer almayı başardı - Bir yıl önce bacağı diz altından kesilip protez takılan Balli: - "En başından beri kendimce antrenmanlar yapıyordum, şimdi takımdayım. Artık takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum" - "Daha önce beni takıma almayan arkadaşlarım şimdi antrenmanı sosyal medyadan paylaştığımda 'tebrikler, bravo, arkandayız' diye mesaj atıyor. Şimdi mahallede bile aranan futbolcu oldum"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:04:23 -
Mahalle takımına alınmayan genç, şimdi Ampute Futbol Milli Takımı için ter döküyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Doğuştan sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman arkadaşları tarafından takıma alınmayan Salih Balli, şimdi Ampute Milli Takımı formasıyla ter dökmenin gururunu yaşıyor.

Ailesiyle İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Salih Balli, sağ bacağı gelişmediği ve kısa kaldığı için zor günler yaşasa da azmiyle bunun üstesinden gelmeyi bildi. Mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman kadroya alınmayan Balli, bir gün futbolda başarılı olacağı günlerin hayalini kurdu.

Üç yıldır ampute futbolda profesyonel olarak top koşturan Balli'nin bir yıl önce bacağı diz altından kesildi. Bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılıkla Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer almayı başaran Balli, milli takımın Antalya'nın Kemer ilçesindeki kampında gayreti ve performansıyla göz doldurdu.


- Hedeflerinden hiç vazgeçmedi


Balli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri futbolu çok sevdiğini ancak sağ bacağının gelişmemesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Ayağındaki soruna rağmen arkadaşlarıyla mahalledeki futbol maçlarında top koşturmak istediğini aktaran Balli, "Arkadaşlarımla futbol oynamak istediğimde bana 'Sen oynayabilir misin?' diyor, bana top atmıyorlardı. Çok üzülüyordum." dedi.

Hedeflerinden hiç vazgeçmediğini, 14 yaşında profesyonel futbol hayatına atıldığını anlatan Balli, bir süre sonra acı vermeye başlayınca sağ bacağının diz altından kesildiğini, protez takıldığını dile getirdi.


- "Ampute takımı bana çok iyi geldi"


Balli, ilk dönemler ayağının kesilmesini kabullenemediğini ancak protezinin takılmasıyla daha rahat hareket etmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Profesyonel olmasa da ayağım kesilmeden önce düşe kalka arkadaşlarımla ara sıra da olsa futbol oynuyordum. Hep bir futbol takımında oynamak hayalimdi. En başından beri kendimce antrenmanlar yapıyordum, şimdi takımdayım. Artık takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum. Ampute takımı bana çok iyi geldi. Daha önce beni takıma almayan arkadaşlarım şimdi antrenmanı sosyal medyadan paylaştığımda 'tebrikler, bravo, arkandayız' diye mesaj atıyor. Şimdi mahallede bile aranan futbolcu oldum."

Ampute Futbol Milli Takım arkadaşlarından çok şey öğrendiğini vurgulayan Balli, kendisi gibi ampute olanlarla oynamanın kendisine güç verdiğini kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise Salih Balli'yi oynadığı bir maçta izlerken yetenekli olduğunu gördüğü için milli takıma davet ettiğini söyledi.

Balli'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu ve takımla da uyumunu çok beğendiğini anlatan Çakmak, "Kendini geliştiren bir sporcu. Burada uzun yıllar oynayabilecek bir yeteneğe sahip." ifadesini kullandı.




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