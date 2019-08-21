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Mahalle sakinlerinin baz istasyonu tepkisi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir binanın üzerine kurulan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:49
Mahalle sakinlerinin baz istasyonu tepkisi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir binanın üzerine kurulan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi.


Kahta Hürriyet Mahallesi 8006 nolu sokakta bulunan 4 katlı binanın üzerine kurulan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri baz istasyonu kurulan binanın önünde gece toplandı. Baz istasyonunun sökülmesini isteyen mahalle sakinlerinin taşkınlık yapmaması için polis ekipleri önlem aldı. Mahalle sakinleri baz istasyonunun kaldırılması için imza toplarken, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.


Gece toplanan mahalle sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.Gece dağılan mahalle sakinleri ertesi gün tekrar toplandı.Zaman zaman gerginliğin yaşandığı sokakta bekleyen vatandaşlar, baz istasyonu kaldırılana kadar ayrılmayacaklarını dile getirdi.


Mahalle sakinleri, mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemediklerini ve çocukların sağlıklarını tehlikeye atmak istemediklerini aktardılar.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:49
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