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Mahalle muhtarı feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın hayatını kaybetti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:27
Mahalle muhtarı feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın (55), kamyonetiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Bakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın yönetimindeki 59 PT 225 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Aydın, ters dönen araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:27
  1. İstanbul
  2. Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın
  3. Tekirdağ
  4. Trafik kazası
  5. Mahalle muhtarı kazada öldü

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