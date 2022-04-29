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Aktüel Mahalle, kuduz karantinasına alındı
Aktüel

Mahalle, kuduz karantinasına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 18:59:00 -
Mahalle, kuduz karantinasına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.

Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

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