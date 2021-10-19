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Ekonomi Mahalle esnafı da artık yemeksepeti’nde
Ekonomi

Mahalle esnafı da artık yemeksepeti’nde

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, yeni hizmeti ‘Yemeksepeti Mahalle’yi hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:24:00 -
Mahalle esnafı da artık yemeksepeti’nde

Yemeksepeti Mahalle hizmetinde Market, Kasap, Manav, Şarküteri, Kuruyemiş, Petshop, Balık&Deniz Ürünleri, Çiçek, Kozmetik&Güzellik ve Aktar&Organik Ürünler kategorileri yer alıyor.

Hedef 10 bin esnafın dijitalleşmesi

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, “Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi” dedi. Baki, ”Yemeksepeti Mahalle’ye mahalle esnaflarının hızlı, etkin ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil uygulama ile esnaflarımız akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu projeyle ayrıca 1000 yeni istihdam sağlıyoruz. Kısacası, Yemeksepeti Mahalle ile herkesin kazanacağı bir sürece başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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