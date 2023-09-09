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Ekonomi Mahalle arasında kurulan şirket bakın şimdi hangi ülkelere ne satıyor!
Ekonomi

Mahalle arasında kurulan şirket bakın şimdi hangi ülkelere ne satıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 16:47:00 - 2023-09-09 16:47:34
Mahalle arasında kurulan şirket bakın şimdi hangi ülkelere ne satıyor!

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik mahallesinde 54 yıl önce yerli imkanlarla kurulan küçük işletme şimdi dünyanın farklı coğrafyalarına ürünlerini satıyor. İşte global bir başarının hikayesi:

54 yıl önce Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik mahallesinde kurulan tarım makineleri işletmesi şimdi dünya pazarına hükmetmenin hesabını yapıyor.

Firma, yerli imkanlarla ürettiği tarım makinelerini yurt içindeki pazarlara ve 15 ülkeye gönderiyor. Balıkesir-Çanakkale kara yolunun 7. kilometresinde Edincik Mahallesi'ndeki tesislerinde faaliyet gösteren şirket, 1969'da girişimci Necdet Ergen tarafından kuruldu.

"54 yıldır mücadele veriyoruz"

Çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE ile kendisini geliştirerek ürün portföyünü artıran şirketi ikinci nesilde Recep, Erdinç ve Mustafa Ergen kardeşler yönetiyor. Avrupa pazarına 1998'de girerek 7 ülkeye tarım makineleri ihraç etmeye başlayan firma, 2006'da "Kalite Yönetim Sistemi" ve CE belgeleri aldı.


Temel faaliyet kollarının ekim makinesi ve katı yakıtlı sıcak hava jeneratörü üretimi olduğunu belirten Ergen, "Ekim makinesinde 54 yıldır mücadele vermekteyiz. 15 ülkeye ihracatımız var. Yurt içinde ve dışında birebir çiftçilerimizle, onların problemleri ve istekleri doğrultusunda her yıl AR-GE'mizi ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Hangi ülkelere ihraç ediyor?

Edincik'teki tesislerde 1981'den bu yana üretim yaptıklarını anlatan Ergen, şöyle konuştu:
"Üretim tesisimiz 4 bin 500 metrekare kapalı, 9 bin 500 metrekare açık alanda çiftçiye hizmet veriyor. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Bulgaristan, Gürcistan, Filistin, Ürdün, Irak, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Ukrayna, Yunanistan, Arnavutluk ve Fransa da bulunuyor."
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