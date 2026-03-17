Magnezyumun faydaları yeniden gündemde: Kalp, uyku ve beyin sağlığına destek olabilir

Magnezyum, hem metabolizma hem de ruh sağlığı için önemli minerallerden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bazı araştırmalar, özellikle 60 yaş üzerindeki kadınlarda magnezyum takviyesinin bilişsel sorunların azalmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra magnezyumun kalp sağlığını desteklediği, uyku düzenini iyileştirebildiği ve kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olabileceği de ifade ediliyor.

Uzmanlar, günlük magnezyum ihtiyacının yaş ve cinsiyete göre değiştiğini belirtiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu’na göre 19–64 yaş arası erkeklerin günde yaklaşık 270 miligram, kadınların ise yaklaşık 300 miligram magnezyum alması öneriliyor.

Magnezyum pek çok besinde doğal olarak bulunuyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuruyemişler, uskumru gibi bazı balık türleri ile et ve süt ürünleri bu mineral açısından zengin kaynaklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar magnezyum eksikliğinin çoğu zaman kolay fark edilmediğini belirtiyor. Araştırmacı Louise Dye’a göre son 60 yılda değişen tarım uygulamaları nedeniyle topraklardaki magnezyum oranı azaldı ve bu durum bazı gıdaların besin değerini düşürdü. Ayrıca yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketilmesi de vücuda alınan magnezyum miktarını yüzde 80–90 oranında azaltabiliyor.

Öte yandan yoğun spor yapmak, aşırı fiziksel aktivite, yetersiz uyku ve psikolojik stres gibi durumlar da vücuttaki magnezyumun daha hızlı kaybedilmesine neden olabiliyor.

Ancak uzmanlar magnezyum takviyesi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Takviyelerin dengeli beslenmenin yerine geçmemesi gerektiği belirtiliyor. Günlük 400 miligramın üzerinde magnezyum almak bazı kişilerde ishale yol açabiliyor ve aşırı tüketim sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Bu nedenle çoğu zaman magnezyumu doğal besinlerden almak öneriliyor. Örneğin günde bir avuç kuruyemiş tüketmek, vücudun magnezyum ihtiyacını desteklemek için basit bir yöntem olarak gösteriliyor.