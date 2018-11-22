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Magnezyum ne işe yarıyor?

Magnezyum, insan vücudunda 300’ün üzerindeki metabolik olayda rol oynuyor. Bu öyle bir maden ki, bedenimizin süper kahramanı desek yeri.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
Magnezyum ne işe yarıyor?


Üstelik "madene karşı maden bu!" Yani? Yanisi şu ki, bazı madenlerin fazlası beynimize zarar. Cıva, kurşun ve alüminyum gibi ağır metaller, diğer nörolojik bozuklukların uzun bir listesinin yanı sıra, anksiyete ile bağlantılıdır.

Ne yazık ki, beyninizin filtresini (kan-beyin bariyeri) geçebilirler ve beyinde birikirler.

İşte Magnezyum, vücuttaki bu ağır metalleri bağlayıp çıkararak doğal bir detokslayıcı görevi yapıyor.

Ancak magnezyumun ağır metalleri beyinden çıkarabileceğinden henüz emin değiliz.Birçok araştırmacı magnezyum malatın beyne geçebileceğini ve ağır metalleri alabildiğini iddia ediyor, ancak bunu destekleyecek kesin bulgu yok maalesef. Magnezyumun yaklaşık yüzde 60-65'i kemiklerimizde ve dişlerimizde. Kalan yüzde 35-40'lık kısım kas, doku hücreleri ve vücut sıvılarında bulunur.

Neyse magnezyum eksikse neler olur? sorusunun, cevabını sayfamızın sağ altında bulabilirsiniz.

Yok, madeni nerede bulacağız? diye soracak olursanız, işte size kahraman madene giden yollar:

Yeşil yapraklı sebzeler,

Balık,

Bakla

Tam tahıl,

Kakao,

Muz

Avakado

Ve kuruyemişler.

Maalesef her zamankinden daha az magnezyum ihtiva eden daha rafine yani sanayi ürünü gıdalar yiyoruz.

Ve en sağlıklı gıdalar bile minerali tükenmiş toprakta, yani seralarda yetiştirildiği için magnezyum onlarda düşük olabiliyor.

 

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
  1. magnezyum içeren besinler
  2. magnezyumun önemi

YORUM YAZ

  • Dr. Alper Dr. Alper 18 dk önce
    magnesyum takviyesini, herkeze öneririm, ister hap olarak, ister suda eeriyen tabletlerden... kalbe cok ama cok faydalidir, kalbin en cok kullandigi bir mineraldir, hem dinlendirir, hem güclendirir...ayrica vücuddaki biriken ürik asit gibi bir cok vücuddan atilmasi gereken maddelerin atilmasini kolaylastirir.bir hafta kullanin ne demek istedigimianlayacaksiniz...üstelik .... günde bir veya iki (magnezyum oranina bagli) magnezyum tablet,ve yanindada birtane cinko hapi atin..... bakin görün ne oluyor sadece 2-3 gün sonra......
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