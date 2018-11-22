Magnezyum ne işe yarıyor?



Üstelik "madene karşı maden bu!" Yani? Yanisi şu ki, bazı madenlerin fazlası beynimize zarar. Cıva, kurşun ve alüminyum gibi ağır metaller, diğer nörolojik bozuklukların uzun bir listesinin yanı sıra, anksiyete ile bağlantılıdır.

Ne yazık ki, beyninizin filtresini (kan-beyin bariyeri) geçebilirler ve beyinde birikirler.

İşte Magnezyum, vücuttaki bu ağır metalleri bağlayıp çıkararak doğal bir detokslayıcı görevi yapıyor.

Ancak magnezyumun ağır metalleri beyinden çıkarabileceğinden henüz emin değiliz.Birçok araştırmacı magnezyum malatın beyne geçebileceğini ve ağır metalleri alabildiğini iddia ediyor, ancak bunu destekleyecek kesin bulgu yok maalesef. Magnezyumun yaklaşık yüzde 60-65'i kemiklerimizde ve dişlerimizde. Kalan yüzde 35-40'lık kısım kas, doku hücreleri ve vücut sıvılarında bulunur.

Neyse magnezyum eksikse neler olur? sorusunun, cevabını sayfamızın sağ altında bulabilirsiniz.

Yok, madeni nerede bulacağız? diye soracak olursanız, işte size kahraman madene giden yollar:

Yeşil yapraklı sebzeler,

Balık,

Bakla

Tam tahıl,

Kakao,

Muz

Avakado

Ve kuruyemişler.

Maalesef her zamankinden daha az magnezyum ihtiva eden daha rafine yani sanayi ürünü gıdalar yiyoruz.

Ve en sağlıklı gıdalar bile minerali tükenmiş toprakta, yani seralarda yetiştirildiği için magnezyum onlarda düşük olabiliyor.