Magnasand ile Medikal Destek Ürünlerinde Dünyada Bir İlk!

Sağlık ve konfor alanında yenilikçi çözümler geliştirme hedefiyle 2019 yılında 5 milyon dolar yatırım sermayesi ile kurulan Magnasand, kurulduğu günden bu yana tüm yıla yayılan Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi çözümler geliştirme hedefiyle çalışıyor. Cirosunun yüzde 15’ini Ar-Ge çalışmalarına ayıran ve ilk ürünlerini 2023 yılında ortaya koyan Magnasand, doğal kaynaklardan elde edilen manyetik siyah kumu, modern üretim teknolojileriyle bir araya getirerek doğanın iyileştirici gücünü giyilebilir hale getiriyor.

Bilimsel temeller üzerine inşa edilen bu yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken marka, içeriğinde yer alan magnetit ve zengin mineraller sayesinde vücudun manyetik dengesini desteklemeyi amaçlıyor. Şu anda Türkiye içi satışı ve Yunanistan distribütörlüğü bulunan Magnasand, 2026 sonuna kadar önce Türkiye’nin her bölgesinde 1000 satış noktasına daha sonrasında da en az 10 ülkeye ihracat gerçekleştirerek tüm dünyada insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bilimsel temelli doğal terapi ürünleriyle Magnasand sahneye çıkıyor!

Ergonomik tasarıma sahip dizlik, dirseklik, omuzluk, sırtlık, boyunluk, eldiven, bileklik, bellik, bandana, topukluk ve çorap gibi ürünleriyle kullanıcılarına konforlu ve doğal bir rahatlama sunan Magnasand, günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilen terapi çözümleriyle öne çıkıyor. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen bilimsel analizler, sertifikalar ve tesciller; Magnasand’ın kas-iskelet sistemi ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar, ödem ve ödem ağrıları, dolaşım ve uyuşma problemleri gibi pek çok konuda doğal destek sağlayan güvenilir bir çözüm sunduğunu ortaya koyuyor.

Doğanın Gücünü Giyilebilir Sağlık Teknolojisine Dönüştürüyoruz!

Doğal kaynakların iyileştirici potansiyelini bilimsel temellerle birleştirme vizyonuyla “doğanın gücünü kuşan” mottosuyla yola çıkan Magnasand’in Genel Müdürü Emre GÖKMEN, markanın doğuş hikayesini şöyle aktarıyor; “Binlerce yıllık geçmişe sahip manyetik siyah kumun mineral zenginliği, bizim için yalnızca bir ilham kaynağı değil; aynı zamanda bilimsel bir keşfin başlangıcı oldu. Magnasand olarak bu doğal mucizeyi modern üretim teknolojileriyle birleştirerek, herkesin günlük yaşamında kolayca faydalanabileceği medikal destek ürünleri geliştirdik. Her ürünümüz, insan anatomisine uygun tasarımı ve yüksek mühendislik gücüyle hem konforu hem de sağlığı bir arada sunuyor. Biz doğadan aldığımız şifayı teknolojiyle erişilebilir hale getiriyoruz ve en önemlisi giyilebilir sağlık ürünleri üreterek yaşam kalitesini artırmayı hedefleyenler ile buluşturuyoruz”

Markanın vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Magnasand Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetmen “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu ürünler, Ar-Ge ve mühendislik ekiplerimizin yoğun emeğiyle hayata geçirildi. Her buluş ihtiyaçtan doğar. Ben her ürünün en iyi kullanıcısıyım. Vücudumuzda oluşan travmatik veya başka sebeplerle oluşmuş ağrılarımın tamamından Magnasand sayesinde kurtuldum, benim yıllarca aradığım şifa aslında kendi topraklarımızda imiş. Bunu keşfettikten sonra da tüm insanlığa hizmet etmesini istedim. Her bir ürün; ergonomik formu, özel kumaş yapısı ve insan anatomisine uygun tasarımıyla hem konforu hem de verimliliği ön planda tutuyor. Magnasand, yalnızca bir medikal destek markası değil; topraklarımızın şifalı gücünü tüm insanlığa sunan, ulaşılabilir, mucizevi bir üründür” diyerek ürünlerin arkasındaki mühendislik gücüne dikkat çekti.

Magnasand’ın kurucu ortaklarından sanatçı Hülya Avşar ise markanın insan odaklı yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: “Öncelikle inanmadığım ve kullanmadığım hiçbir projenin ne içinde ne de yakınında bulundum. Ancak bu ürünün hem rakipsiz oluşu, hem de insanlığa hizmet etmesi ve doğanın gücünü taşınabilir hale getirmesi ekstra ilgimi çekti. Ben her zaman bedenin, zihnin ve ruhun bir bütün olduğuna inandım. Spor hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Çünkü bedenine özen göstermek, insanın kendine verebileceği en güzel hediyelerden biri. Magnasand olarak da bu anlayışla örtüşen, sadece bir kesime değil herkese hitap eden bir yapıyla hareket ediyoruz. Ayağını burkan bir çocuktan spor yaralanması yaşayanlara, belini inciten Hakkı amcadan siyatik ağrısı çeken Ayşe teyzeye kadar… Yaş fark etmeksizin herkesin kendi evinde bu doğal terapiden faydalanabilmesini istiyoruz.”

Bilimsel olarak kanıtlanmış doğal destek

Magnasand ürünlerinin faydalarını Medipol Üniversitesi’nde 200’den fazla kişiyle gerçekleştirilen çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma da kanıtlıyor. Çalışma sonucunda, manyetik siyah kum uygulaması yapılan grupta diz, bel, el ve eklem ağrılarında anlamlı iyileşme gözlemleniyor. Tedavi öncesinde 7–8 seviyelerinde olan ağrı skorlarının, 4 seviyesine kadar gerilediği ve romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu ve migren şikâyetlerinde de benzer şekilde belirgin bir azalma tespit edildiği belirtiliyor. Bu sonuçlar, Magnasand ürünlerinin yalnızca mekanik bir destek sunmadığını, aynı zamanda içerdiği mineraller sayesinde hücresel düzeyde etki göstererek vücudu doğal biçimde desteklediğini ortaya koyuyor.

Ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalarla manyetik siyah kumun faydalarını ortaya koyan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Tokaç “Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, halk arasında uzun yıllardır rahatlatıcı etkisiyle bilinen Ünye siyah manyetik kumunun bu ününü destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyuyor. Ünye sahillerinden elde edilen bu doğal materyalin kullanıldığı ürünlerle yaptığımız klinik çalışmalar, uyku kalitesinde ve stres seviyelerinde anlamlı iyileşmeler sağlandığını gösteriyor. Elde ettiğimiz bulgular, doğanın bize sunduğu hazinelerin bilim ışığında ve modern yöntemlerle değerlendirildiğinde insanların yaşam kalitesine sağlayabileceği katkıyı da ortaya koyuyor” dedi. Magnasand, içerisindeki 20’den fazla mineral sayesinde doğanın şifasını modern yaşamla buluşturarak, kas-iskelet sistemi ağrılarından, ödem ve ödem ağrılarına, dolaşım problemlerine kadar geniş bir yelpazede doğal destek sunuyor.