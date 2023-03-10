Mağlubiyeti eleştiren taraftara Ali Koç'tan tehdit! 'Sen dua et burada seyirciler var'
Deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'u eleştirdi. Eleştiriyi hazmedeyen Koç, tribündeki taraftarı, mafyavari üslubuyla tehdit etti. İşte o anlar...
Yeniakit.com.tr
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaştı.
Sarı lacivertli ekip maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe taraftarı mağlubiyet sonrasında Başkan Ali Koç'u eleştirdi. Tribünde Koç'a tepki gösterildi.
Ali Koç, kendisini eleştiren taraftara doğru elleri cebinde yaklaşarak, mafyavari üslupla "Sen dua et burada seyirciler var" dedi.
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O anlar amatör bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.