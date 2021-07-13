Mağdurların zararını karşılayacak mı? Tosuncuk kesin konuştu

Çiftlik Bank'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl önce açılan ve 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi. Sanık Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay bağlantı kurulan Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın, memlekete hoş geldin" dedi. Söz alan Aydın da, "Hoş bulduk" diye cevap verdi. Duruşmada, kimlik tespitinde evli ve çocuksuz olduğunu kaydeden Aydın, ortaokul mezunu olduğunu, şu anda işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını söyledi.

Önceki savunmasını tekrar etti

Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın ve avukatına "Bizim merak ettiğimiz tüm sorulara tutuklama kararı verilen soruşturma kapsamında cevap vermiş. Kendisine 60 tane soru yöneltilmiş. Bu yakalama duruşması olduğu için oradaki ifadelere eklemek istediğiniz bir husus var mı?" diye sordu. Söz alan Aydın da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

"Mal varlıklarımla mağduriyetleri gidereceğim"

Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söyledi:

"Benim yurt dışında Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Ali Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim. Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim."

"200 kişinin mağduriyetini gidermiş"

Aydın'ın avukatı Fatih Kuş da, müvekkilinin halihazırdaki mal varlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu savunarak, "Müvekkilimizin mağdurlarla yaptığı sözleşmede, sistem kapatıldıktan sonra kişilerin yatırdığı paranın 3 ay içerisinde iadesi hususunda taahhüdü bulunmaktadır. Sistem kapatıldıktan sonra 200 kişinin mağduriyetini gidermiş, mal varlığına el konulduğu için diğer mağdurların zararını giderememiştir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beraatimi talep ediyorum"

Mahkeme Başkanı Günay, "Sen bayağı ülke gezdin. Senin hakkında kırmızı bülten vardı. Bu pasaportları nereden temin ettin? Ya da nasıl gezdin? Yurt dışına çıkmana yardım eden biri var mıydı?" şeklinde soru yönelttiği Aydın, "Ben yurt dışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Kırmızı bülten çıkartıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı 2 il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum. Ben yurt dışına çıkarken hakkımda herhangi bir yakalama kararı yoktu. Beraatimi talep ediyorum." yanıtını verdi.

Yargılama sonucunda 2 yılın altında bir ceza alacak olursa bu cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesini içeren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde bunun kabul edip etmediği sorulan sanık Mehmet Aydın, "Evet kabul ediyorum." dedi.

Tutuklama kararı çıktı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut delillerin bulunduğu, üzerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı ve sanığın yurt dışında uzun süre kaçak olarak bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

14 Eylül'e ertelendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, sanık Mehmet Aydın hakkındaki savcılık soruşturması kapsamında emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerinin istenmesine hükmeden heyet, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve duruşmanın 14 Eylül'e ertelenmesini kararlaştırdı.Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.