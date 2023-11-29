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Gündem Mağdurlara bir de parayı taşıtmış! Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Mağdurlara bir de parayı taşıtmış! Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 21:45:00 - 2023-11-29 21:53:09

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin dava Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

18 kişiyi yaklaşık 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla açılan davanın zanlısı Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Lübe Ayar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve dava dosyasına delil olarak sunulan görüntülerde Seçil Erzan ile elinde poşet dolusu para olan mağdur, Erzan'ın ofisinden çıkıyor.

Görüntüdeki kişinin dolandırılan 18 mağdurdan birisi olduğu ve görüntüleri delil olarak mahkemeye sunduğu öğrenildi.

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