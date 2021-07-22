  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Maç sonrası ortalık karıştı! Terim 3 oyuncunun biletini kesti
Balıkesir'de pitbull saldırısı
Şevket Sabancı vefat etti
Rize'de yine sel! Dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı
Gündem Mağdurlar umutlarını artık kesmek üzere!
Gündem

Mağdurlar umutlarını artık kesmek üzere!

Yıllardır çözümü beklenen süresiz nafaka, genç evlilik ve çocuk haczi konularında 4’üncü yargı paketinde de hüsrana uğrayan mağdurlar, zulümlerin artık son bulmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 10:38:00 -
Mağdurlar umutlarını artık kesmek üzere!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı (BABADER) Ramazan Tan, “4. yargı paketinde de ne süresiz nafaka ne genç evlilik ne de çocuk icrası konusunda yasal bir gelişme oldu. Mağdurlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Her defasında bir sonraki yargı paketinde bırakılan adalet gecikmektedir. Geciken adalet adalet değildir. Genç evlilik yapan kişiler hayvanlar kadar değerli değil mi? Hayvanların haciz edilemeyeceği kanunları çıkarılırken çocuklar haczediliyor bu ülkede. Artık mağdurların sabrı ve umudu tükenmiştir. Bu zulümler dursun” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay