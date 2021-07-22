Mağdurlar umutlarını artık kesmek üzere!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı (BABADER) Ramazan Tan, “4. yargı paketinde de ne süresiz nafaka ne genç evlilik ne de çocuk icrası konusunda yasal bir gelişme oldu. Mağdurlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Her defasında bir sonraki yargı paketinde bırakılan adalet gecikmektedir. Geciken adalet adalet değildir. Genç evlilik yapan kişiler hayvanlar kadar değerli değil mi? Hayvanların haciz edilemeyeceği kanunları çıkarılırken çocuklar haczediliyor bu ülkede. Artık mağdurların sabrı ve umudu tükenmiştir. Bu zulümler dursun” dedi.

