Mağdurlar hala içeride! AYM’den Madımak olayları kararı
Anayasa Mahkemesi, Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması olayında hayatının kaybedenlerin, davanın zaman aşımına uğramasına karşı yaptığı başvurunun, ek rapor hazırlandıktan sonra görüşüleceğini açıkladı.
DHA'nın haberine göre AYM, Madımak Olayı'na ilişkin yeni karar aldı. Yüksek mahkeme, 3 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, davanın zaman aşımına uğramasına karşı yaptığı başvuruyu ele aldı.
Ek rapor hazırlanacak
AYM'den yapılan açıklamada, "Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun, ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verilmiştir" denildi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı davada Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımı kararı vermişti.
Çok sayıda mağdur hala cezaevinde
37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Oteli’ndeki yangının üzerinden 30 yıl geçerken, uydurma deliller, asılsız fişlemeler ve bürokrasi-yargı oyunları ile suçlu gösterilen 28 Şubat mazlumları hala cezaevinde tutuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kimisi eşinden, kimisi evladından, kimi de kardeşinden ayrı yıllar geçiren mağdur aileler, adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.