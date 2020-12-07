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Yerel Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Yerel

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Samsun’un Canik ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:16:00 -
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

 Haber Merkezi 

Samsun’un Canik ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Sefaköy’de esnaf olan M.A. yanında çalıştığı şahsın parasını zimmetine geçirdi. Sefaköy’den ayrılarak Samsun’a giden M.A. bu paralarla lüks bir hayat yaşamaya başladı. Mercedes marka lüks otomobile binerek pahalı bir yaşam süren M.A. koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kız ile lüks hayat sürdüğü evde kaldı. M.A.’nın, parasını zimmete geçirdiği şahıs, yanında kardeşiyle birlikte Samsun’a giderek görüşmek istedi. Görüşmede şahsın, zimmete geçirilen parasını ne zaman geri alabileceğini sormak istediği öğrenildi. Bu sırada M.A.’nın polisi arayarak, kendisini kaçırmak istediklerini söylediği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, zimmetine geçirdiği paralarını isteyen şahısları gözaltına aldı. Paraları M.A. tarafından zimmete geçirilen şahıslar, gözaltına alınarak haklıyken suçlu durumuna düşürüldü.


Yeni Akit Gazetesi
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