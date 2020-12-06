  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman alacaklarını sormak için yanlarına gelen şahısların, kendisini kaçırmaya çalıştıklarını iddia ederek gözaltına aldırdı. Mağdur şahıslar haklıyken gözaltına alınarak haksız duruma düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:34:00 - 2020-12-06 16:38:42
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Samsun'un Canik ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Sefaköy’de esnaf olan M.A. yanında çalıştığı şahsın parasını zimmetine geçirdi. Sefaköy’den ayrılarak Samsun’a giden M.A. bu paralarla lüks bir hayat yaşamaya başladı. Mercedes marka lüks otomobile binerek pahalı bir yaşam süren M.A. koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kız ile lüks hayat sürdüğü evde kaldı.

Bugün M.A.’nın, parasını zimmete geçirdiği şahıs, yanında kardeşiyle birlikte Samsun’a giderek görüşmek istedi. Görüşmede şahsın, zimmete geçirilen parasını ne zaman geri alabileceğini sormak istediği öğrenildi.

Bu sırada M.A.’nın polisi arayarak, kendisini kaçırmak istediklerini söylediği belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, zimmetine geçirdiği paralarını isteyen şahısları gözaltına aldı. Paraları M.A. tarafından zimmete geçirilen şahıslar, gözaltına alınarak haklıyken suçlu durumuna düşürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğ..
Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog:
Siyaset

Özlem Zengin ve Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog: "Sırtına bir heybe koymanı istiyorum"

'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, “Eğer Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay