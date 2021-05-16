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Gündem Mağdurlar bu bayram da çocuklarına sarılamadı
Gündem

Mağdurlar bu bayram da çocuklarına sarılamadı

Süresiz nafaka mağdurları, çocuk haczi ile çocuklarını görmek zorunda kalan ebeveynler ve 6284 sayılı yasa gereği kadının sözlü beyanı dikkate alınarak hapse atılan ve evinden uzaklaştırılan erkekler bu bayramı da çocuklarından ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadı. Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Babalar da çocuklar da bayramı yaşayamıyor. Artık bu yaraya neşter vurulsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:27:00 -
Mağdurlar bu bayram da çocuklarına sarılamadı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Süresiz nafaka mağdurları, çocuk haczi ile çocuklarını görmek zorunda kalan ebeveynler ve 6284 kadının sözlü beyanı ile iftiraya uğrayarak hapse atılan ve evinden uzaklaştırılan erkekler bu bayram da hem çocuklarından hem de sevdiklerinden ayrı kaldılar. Giderilemeyen süresiz nafaka sorunlarından dolayı aile yapımız zayıflamakta, evlilikler her yıl azalmakta ve boşanmalar artmaktadır.

Ebeveynden uzak bayram

Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Aile bakanları değişiyor. Ama sorunlar bir türlü çözülmüyor. Hükümetimiz maalesef çocuklarımıza ebeveyninden uzak bayramlar yaşatmaya devam etmektedir. Süresiz nafaka sorununu çözmeyerek yuvaların dağılmasını izlemektedir. Ödeme gücü olmayan, işsiz olan ve bu yüzden ayrılığa düşmüş, terk edilmiş nafaka mağdurunun bir de tazyik hapsi ile cezalandırılması adaletsizliktir.

Vicdansızlık!

“Hırs, intikam ve parayı evliliklerden üstün tutan tarafın vicdansızlığına çanak tutan adaletimiz bu bayram da on binlerce nafaka mağdurumuzu ailelerine hasret bırakmıştır. Anne-babasından uzak tuttuğunuz çocuklara ‘bayram’ bayram değildir. Yas tutan bir çocuğun gözyaşının hesabını ahirette veremezsiniz.”

İlhan Ergincan, şöyle devam etti:

Hesabını veremeyecekler

“Sizler evlatlarınıza sarılıp, kokusunu içine çekerken, bayramlarını birlikte kutlarken, onlara bayramlık harçlıklar verirken nafaka hapsinden, çocuk icrasından, 6284 kadının sözlü iftira beyanında dolayı evinden uzaklaştırılan babaları evlatlarına ve sevdiklerine hasret bıraktınız. Velayeti elinde bulunduran pek çok annenin ihtirasları ve intikam duygularından dolayı çocukların babadan ayrı bayram geçirdiği, 3 aydan sonrası haram olan süresiz nafakanın peşinde koşan haramzadeliğin alıp yürüdüğü düzende, 6284 kadının sözlü beyanını iftira atarak kullanan bazı sözde kadınlar sizlerde  bunun hesabını ahirette veremeyeceksiniz.”


Yeni Akit Gazetesi
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