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Gündem Mağdura yaklaşım kılavuzu
Gündem

Mağdura yaklaşım kılavuzu

Adalet Bakanlığı adaletin sağlanması ve hakkın hak sahibine tesliminin yanında, mağdurun gözyaşının silinmesi ve vicdanların teskin edilmesi amacıyla ‘Mağdura Yaklaşım Kılavuzu’ yayımladı. Kılavuzla birlikte mağdurun, mazlumun ve güçsüzün korunması, kırılganlık durumlarına uygun şekilde yaklaşılması ve yıpranmalarına izin verilmemesi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:06:00 -
Mağdura yaklaşım kılavuzu

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesinde (YRS) mağdur odaklı uygulamaların geliştirilmesine yönelik hedefler birer birer hayata geçiriliyor. İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) da yer alan faaliyetler doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adalete erişimin güçlendirilmesi ve özellikle suç mağdurlarının adli süreçte ikincil örselenmelerinin önlenmesi amacıyla ‘Mağdura Yaklaşım Kılavuzu’ hazırlandı.     

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla uygulayıcılara gönderilen kılavuzda, adaletin, hakkın hak sahibine tesliminin yanında, mağdurun gözyaşının silinmesi ve vicdanların teskin edilmesi gerektiği vurgulandı. Mağdurun, mazlumun ve güçsüzün adli süreçte hak ve hukuk temelinde korunması gerektiğinin belirtildiği kılavuzda, mağdurlara kırılganlık durumlarına uygun şekilde yaklaşım sergilenmesi ve mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerine izin verilmemesi istendi.     

Hazırlanan kılavuz ile adli süreçte görev alan ve mağdurlara birebir hizmet veren görevlilerin, mağdur ile iletişimde belirlenen ilkeler ışığında hizmet sunmaları öngörülüyor. Bu noktada suça maruz kalan kişilerin adli süreçte yalnız hissetmemeleri, mağdurlara doğru yaklaşım ilkelerinden yola çıkılarak, hizmet sunulması temel hareket noktası olarak benimseniyor.     

Hakim ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra barolar, kolluk görevlileri ve sağlık çalışanlarının da yararlanabileceği kılavuzda, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar gibi kırılgan grupların ihtiyaçlarına cevap verilirken, uygun tutum ve davranışların neler olduğu anlatılıyor. Kişilerin mağduriyeti ve bireysel özellikleri gözetilerek hazırlanan kılavuzla suça maruz kalan kişilerin ilk temas noktası olan kolluk görevlilerine ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak, mağdurun temel ihtiyaçları, ifadeye hazırlanması, dinlenilmesi, ifade sırası ve sonrasında görevlilerin dikkat etmesi gereken hususlar gibi başlıklara yer veriliyor.


Yeni Akit Gazetesi
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