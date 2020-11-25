Mağdur ve mazlumların umudu Yeniden Refah Partisi 2 yaşında

Erbakan, “Milletimizi, bütün mazlum Müslümanları ve bütün ezilmişleri maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma aşkının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşeri gücün duramayacağını da çok iyi biliyorduk ve bu şuurla, bu inançla yola çıktık. Partimizi kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecanla aynı heyecandır” dedi. Partinin dış politikadaki yol haritasına değinen Erbakan, şöyle devam etti: “Avrupa Birliği’ne üye olma hayali peşinde koşmak yerine, ABD ve G-20’den medet ummak yerine, önce Erbakan Hocamız’ın 1997 senesinde 54. Hükümet’in Başbakanı olarak kurduğu ‘D-8 Organizasyonu’nu canlandıracağız, sonrasında 57 Müslüman ülkeyi bir araya getirerek ‘D-60 Organizasyonu’nu, yani İslam Birliği’ni hayata geçireceğiz.”