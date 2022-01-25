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Gündem Mağdur olanların zavallı mesajlarına aldırış etmeyin diyen Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap rekor kırdı
Gündem

Mağdur olanların zavallı mesajlarına aldırış etmeyin diyen Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap rekor kırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sorumluluk alanımıza giren yerlerde yollar açık" sözlerine sosyal medyadan videolu cevap geldi. İmamoğlu ayrıca sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlara da "Zavallı mesajlara aldırış etmeyin" diyerek halka hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 09:35:00 -

Kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunlaşırken Mahmutbey Gişeleri bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey'den sonra araçlar ilerleyemezken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne gelen araçların il girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yollar açık" açıklamasına twitter'dan videolu cevap geldi. Bir kullanıcı trafiğin durma noktasına geldiğini söyleyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı. Video kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Yorumlar

Metin

Bu istanbulluyu çok az chp nin yalanlarına güvenmenin karşılığını buluyor ve itiraz etmesin buna hakkıda yok,yeryüzünde insanların başına gelen herşey kendi elleriyle yaptıklarının sonucudur
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TURGUT

Edep yahu edep; bari susta daha fazla rezil olma
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