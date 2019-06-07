Mağdur algısı çöktü! İşte son anket sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde yarışı tamamlıyor.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Kararsızlar yüzde 5,5

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem imamaoğluna oy verdim, tercihimde değişiklik yok" yok diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi.

Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.