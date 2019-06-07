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Mağdur algısı çöktü! İşte son anket sonuçları

İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan son anket, CHP-HDP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri tarafından yapılan "mağdur" algısının toplumdaki karşılığını kaybetmeye başladığını net bir şekilde ortaya koydu.

07 Haziran 2019 Cuma 17:07
Mağdur algısı çöktü! İşte son anket sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde yarışı tamamlıyor.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Kararsızlar yüzde 5,5

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem imamaoğluna oy verdim, tercihimde değişiklik yok" yok diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi.

Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:07
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu

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