Magazine ara veremediler! Cenazede fotoğraf çektirme yarışı
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Engin Çağlar’ın cenaze töreni yine bildik görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar, cenaze törenine katılan kişilerle adeta fotoğraf çekme yarışına girdi.
Geçtiğimiz akşam İstanbul’un Şişli ilçesinde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Engin Çağlar için Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
YİNE O BİLDİK GÖRÜNTÜLER YAŞANDI
Sözde ünlü isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan fotoğraf ve video çekme yarışı Engin Çağlar’ın son yolcuğunda da yaşandı.
Törene katılan bazı vatandaşlar sözde ünlü isimlerle fotoğraf ve video çekmek için adeta yarışa girdiler. Yaşananlar fotoğraf yarışı sosyal medyada da tepki topladı.