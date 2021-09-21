Magazincinin lağımını magazinci patlattı! Aleyna Tilki sonunda isyan etti

yeniakit.com.tr

Magazin dünyasının küçük yaşlardaki çocukları bir cinsel obje olarak kullanıp, gayr-i meşru ilişkilerle gündeme getirmeye çabaladığı isimlerden birisi olan Aleyna Tilki, rezilliklerin ardı arkası kesilmeyen magazincilerin lağımını patlattı.

İlk kez sahneye çıktığında henüz 16 yaşında olan Tilki, kamuoyuna çektiği video kliplerinde ve sahne aldığı yerlerdeki giyim-kuşamıyla bir cinsel obje olarak sergilendi. Öte yandan, magazin dünyası kendisini sıklıkla adını 'sevgili' koydukları gayr-i meşru ilişkileri ile gündeme getirdi.

Rezilliğe artık 'sosyete' de dayanamıyor

Sahne almaya başladığından bu yana kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara daha fazla dayanamayan Tilki, kendisinin de içinde bulunduğu rezillik dolu magazin dünyasının kısır döndülerine alet edilmesine isyan etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilki, hakkındaki gayr-i meşru ilişki iddilarına cevap verdi. "Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz." ifadesi ile sözlerine başlayan Tilki, "Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." dedi.

Aleyna Tilki'nin bu çıkışı, magazin dünyasının içinde bulunduğu rezilliğin, 'sosyete' diye kamuoyuna sunulan kesimleri bile rahatsız etmeye başladığını gözler önüne serdi.