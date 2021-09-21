  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Magazincinin lağımını magazinci patlattı! Aleyna Tilki sonunda isyan etti
Medya

Magazincinin lağımını magazinci patlattı! Aleyna Tilki sonunda isyan etti

Küçük yaşlarından beri, kamuoyuna giyim-kuşamıyla bir cinsel obje olarak sunulan ve magazin dünyası tarafından gayr-i meşru ilişkileri öne sürülerek gündeme getirilen Aleyna Tilki bile magazincilerin rezilliğine karşı başkaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 20:24:00 - 2021-09-21 20:26:35
Magazincinin lağımını magazinci patlattı! Aleyna Tilki sonunda isyan etti

 yeniakit.com.tr 

Magazin dünyasının küçük yaşlardaki çocukları bir cinsel obje olarak kullanıp, gayr-i meşru ilişkilerle gündeme getirmeye çabaladığı isimlerden birisi olan Aleyna Tilki, rezilliklerin ardı arkası kesilmeyen magazincilerin lağımını patlattı. 

İlk kez sahneye çıktığında henüz 16 yaşında olan Tilki, kamuoyuna çektiği video kliplerinde ve sahne aldığı yerlerdeki giyim-kuşamıyla bir cinsel obje olarak sergilendi. Öte yandan, magazin dünyası kendisini sıklıkla adını 'sevgili' koydukları gayr-i meşru ilişkileri ile gündeme getirdi.

Rezilliğe artık 'sosyete' de dayanamıyor

Sahne almaya başladığından bu yana kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara daha fazla dayanamayan Tilki, kendisinin de içinde bulunduğu rezillik dolu magazin dünyasının kısır döndülerine alet edilmesine isyan etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilki, hakkındaki gayr-i meşru ilişki iddilarına cevap verdi. "Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz." ifadesi ile sözlerine başlayan Tilki, "Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." dedi.

Aleyna Tilki'nin bu çıkışı, magazin dünyasının içinde bulunduğu rezilliğin, 'sosyete' diye kamuoyuna sunulan kesimleri bile rahatsız etmeye başladığını gözler önüne serdi.

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'dan iğrenç açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyorum
Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'dan iğrenç açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyorum

Medya

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'dan iğrenç açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay