Magazin dünyasının pisliği gözler önüne serildi! Tecavüz, kadın satma...

Magazin dünyasının pis, ahlaksız yüzü bugün bir kez daha kendini gösterdi. Mehmet Erbil ile Seda Sayan arasında başlayan ve Seren Serengil'in de işe dahil olmasıyla ilerleyen bu süreçte, yaşanan rezillikler teker teker ortalığa saçılmaya başladı.

"Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunardı"

‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin dünyasında bugün yeni bir kepazelik patladı. Mehmet Ali Erbil, hastalığı döneminde Seda Sayan'ın yanında olmadığını belirterek onu vefasızlıkla suçladı. Sayan'a sosyal medya hesabından gönderme yapan Erbil, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerine yer verdi. Erbil'in bu sözleri sonrası rezillikler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Seda Sayan'dan tecavüz iddiası

Mehmet Ali Erbil'in yaptığı açıklamalara sosyal medyadan cevap veren Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'le ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Sayan, Erbil'in evliyken evinde çalışan bir kadına tecavüz ettiğini söyledi. Sayan paylaşımında "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" dedi. Açıklamalarına devam eden Seda Sayan daha sonraki paylaşımında, "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" ifadelerine yer verdi.



"Zengin iş adamlarına kadın ayarlayan..."

Seda Sayan'ın tecavüz suçlamalarının ardından olaylara Seren Serengil de dahil oldu. Mehmet Ali Erbil'e destek veren Serengil, Seda Sayan'ı da adeta tapelerle tehdit etti. Seda Sayan'ın zamanında zengin iş adamlarına kadınları peşkeş çektiğini iddia eden Serengil, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.





Bu yaşananlar magazin dünyasında dönen rezillikleri bir kez daha gözler önüne serdi.