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Gündem Magazin dünyasının iğrençliğinde sınır yok! "Lağım suyu içirdiler" iddiası
Gündem

Magazin dünyasının iğrençliğinde sınır yok! "Lağım suyu içirdiler" iddiası

‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin dünyasında yeni bir kepazelik patlak verdi. Modacı Süleyman Tezcan'ın Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkındaki iddiaları kan dondurdu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan, “Yağmur, satanist (şeytana tapan) bir tarikattan yardım alıyor. Eşi Emre Aşık’a satanist büyüler yaptı, bana da şifalı su diye lağım suyu içirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 20:01:00 -
Magazin dünyasının iğrençliğinde sınır yok! "Lağım suyu içirdiler" iddiası

‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin camiasında yeni bir iğrençlik patlak verdi.

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi:

"Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim" dedi.

Modacı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını söyledi: "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok"

(Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç)

'Suç örgütüyle hareket ediyor beni zehirelemeye çalıştı'

Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı:

"Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.

Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum. Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı. Şenürek'in içerisinde olduğu bir örgütü ve üyelerini defalarca aracı olarak kullandı. Hayatıma kast etmeye teşebbüs etmekle kalmadılar bana içirdikleri ilaç veya uyuşturucu maddelerle hayatıma son vermem için türlü türlü yollar denediler. Can güvenliğim yok."

Tezcan ayrıca cezaevindeyken arkadaşlarının kendisine göndermek için verdikleri yüklü miktarda paranın büyük bölümünü Sarnıç'ın zimmetine geçirdiğini, cezaevinden çıktığında da evinde Rolex marka saatinin ve pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi. Tezcan, evinin anahtarının sadece Sarnıç'ta olduğunu vurguladı.

Modacı, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, tehdit, hakaret, şantaj, suça iştirak, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan dava açılmasını talep etti.

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