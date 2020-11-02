Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesi başkent Washington'daki mağazalar güvenlik tedbirlerini artırdı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, seçim öncesi iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçimin ardından muhtemel protesto veya yağma olaylarına ilişkin önlem almaya başladı.

Bununla birlikte New York'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka ikazlarda bulunduğu bildirildi.

Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesinde ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

Diğer yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında başkanlık yarışını kazanmasından sonra, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.