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Gündem Mağaraya sızdılar! Komandolar teröristlere ölüm olup yağdı
Gündem

Mağaraya sızdılar! Komandolar teröristlere ölüm olup yağdı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:13:00 - 2021-10-04 16:15:40
Mağaraya sızdılar! Komandolar teröristlere ölüm olup yağdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi."

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