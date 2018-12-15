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Mağarada kıstırılan teröristlerden 2'si öldürüldü

Tunceli'de dün bir mağara içerisinde gizlendikleri tespit edilen 6 PKK'lı teröristten 2'si öldürüldü.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:01
Mağarada kıstırılan teröristlerden 2'si öldürüldü

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir mağarada 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Çatışma aralıklar devam ediyor

Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağarada gece saatlerine kadar süren ve bu sabah yeniden başlayan çatışmanın, aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Mağaradaki diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:01
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