Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu teklifini görüşmeye devam edecek. Teklif, plaka değişikliği, hız ihlali, saldırgan sürücü, kaza gibi ihlallerde ağır para cezaları, ehliyet iptali ve araç bağlama yaptırımları getiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmalarına 3 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kanun teklifinin ilk 17 maddesi kabul edilmesinin ardından, trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemeler mecliste tartışılacak.

YÜKSEK CEZALAR VE SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALLERİ

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler, 140 bin TL idari para cezasına çarptırılacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca, yük taşıyan araçlar ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlarda takograf ve taksimetre bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Yerleşim yerleri içinde hız sınırını aşan sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanacak. 46-55 km/saat hız ihlali yapan sürücülere 30 gün süreyle sürücü belgesi geri alınırken, 56-65 km/saat ihlalinde 60 gün, 66 km/saat ve üzeri ihlal edenlere ise 90 gün süreyle sürücü belgesi iptal edilecek.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin TL ceza uygulanacak, cankurtaran, itfaiye ve acil araçlarına yer açmayan sürücülere ise 46 bin TL idari para cezası ve 30 gün süreyle sürücü belgesi iptali uygulanacak.

TRAFİK MAGANDALARINA GEÇİT YOK

Trafikte saldırgan sürücülere karşı alınacak önlemler de dikkat çekiyor. Araçları ısrarla takip eden veya başka bir araca saldıran sürücülere, 180 bin TL ceza kesilecek, araçları ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak kaza yapan sürücüler ise 60 gün süreyle sürücü belgesinden mahrum bırakılacak.

TELEFON VE YARIŞ YASAKLARI

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, sürücülere 5 bin TL para cezası kesilmesine yol açacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine ise 46 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

KAZALARDA HAPİS CEZASI

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ DİĞER KONULAR

Haftanın ilerleyen günlerinde, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu gibi komisyonlar, gündemlerindeki konuları görüşmeye devam edecek.

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.