Magandalara geçit yok! Trafiği kesip havaya ateş açan düğün konvoyuna müdahale
İstanbul Sancaktepe'de trafiği durdurup havaya ateş eden şahıslar, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İstanbul Sancaktepe'de bir düğün konvoyunda araçları ile seyreden şahıslar, trafiği keserek havaya ateş açtı.
TEM bağlantı otolundaki şahıslar emniyet güçlerine ihbar edildi. Konvoyun peşine düşen emniyet güçleri, film gibi bir kovalamaca sonrasında havaya ateş açanları silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.
Emniyet güçleri şahısların silahına el koyarak soruşturma başlattı.