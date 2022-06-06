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Gündem Magandalara geçit yok! Trafiği kesip havaya ateş açan düğün konvoyuna müdahale
Gündem

Magandalara geçit yok! Trafiği kesip havaya ateş açan düğün konvoyuna müdahale

İstanbul Sancaktepe'de trafiği durdurup havaya ateş eden şahıslar, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:11:00 - 2022-06-06 16:26:25

İstanbul Sancaktepe'de bir düğün konvoyunda araçları ile seyreden şahıslar, trafiği keserek havaya ateş açtı.

TEM bağlantı otolundaki şahıslar emniyet güçlerine ihbar edildi. Konvoyun peşine düşen emniyet güçleri, film gibi bir kovalamaca sonrasında havaya ateş açanları silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Emniyet güçleri şahısların silahına el koyarak soruşturma başlattı.

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