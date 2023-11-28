Magandalara ders olsun: Drift yapan sürücüye 21 bin lira ceza!
İstanbul'da, drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası uygulandı.
İstanbul'da, drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası uygulandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Ekiplerce, araç sürücüsü K.E. yakalandı.
Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. (İLKHA)
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