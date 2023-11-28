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Yerel Magandalara ders olsun: Drift yapan sürücüye 21 bin lira ceza!
Yerel

Magandalara ders olsun: Drift yapan sürücüye 21 bin lira ceza!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 12:09:00 -
Magandalara ders olsun: Drift yapan sürücüye 21 bin lira ceza!

İstanbul'da, drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da, drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, araç sürücüsü K.E. yakalandı.

Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. (İLKHA)
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