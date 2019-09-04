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Maganda silahları ile birlikte yakalandı

Trabzon’un Soğuksu mahallesinde son günlerde meydana gelen havaya ateş etme olaylarının faili silahları ile birlikte yakalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
Maganda silahları ile birlikte yakalandı

Trabzon’un Soğuksu mahallesinde son günlerde meydana gelen havaya ateş etme olaylarının faili silahları ile birlikte yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde Atatürk Köşkü civarında silah atma olayları ile ilgili şikayetler üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, emlakçılık yaptığı tespit edilen (S.C.) isimli şahsın ikametinden ateş edildiği bilgisi edinilmiş, şahsın ikametinde yapılan aramalarda


2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait (2) adet şarjör, 1 adet başka şahıs adına ruhsatlı ve 1 adet ruhsatsız olmak üzere 2 adet av tüfeği, 196 adet av tüfeği fişeği,


42 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ve 89 adet kurusıkı tabanca fişeği, işyerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet tarihi görünümlü horozlu tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
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