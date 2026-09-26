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Yerel Maganda kurbanı öğretmen yaşam mücadelesi veriyor!
Yerel

Maganda kurbanı öğretmen yaşam mücadelesi veriyor!

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Maganda kurbanı öğretmen yaşam mücadelesi veriyor!

Kalp krizini yenip doktor tavsiyesiyle yürüyüş yapan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, parkta uğradığı vahşi saldırı sonucu bir aydır komada yaşam savaşı veriyor. Acılı eş ise suçluların cezalandırılması için adalet bekliyor.

Kalp krizini yenip doktor tavsiyesiyle yürüyüş yapan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, parkta uğradığı vahşi saldırı sonucu bir aydır komada yaşam savaşı veriyor. Acılı eş ise suçluların cezalandırılması için adalet bekliyor.

Konya'da parkta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, yaklaşık bir aydır komada yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, acılı eş Saba Öztürk, "Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan bir parkta 28 Ağustos günü akşam saatlerinde yürekleri acıtan bir olay meydana geldi. 6 ay önce kalp krizi geçiren ve 2 kez anjiyo olan fizik öğretmeni Cumhur Öztürk (49), doktor tavsiyesi üzerine yürüyüşe çıktı. Öztürk yürüyüş yaptığı esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde de kırık olduğu tespit edildi. Geçirdiği 2 ameliyatın ardından komada tedavisi süren Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, görgü tanığı Hakan K.'nin (23) ifadesine başvurdu. Hakan K. yürüyüş yaparken kavga sesi duyduğunu, Öztürk'ü 35-40 yaşlarında iri yapılı, kel bir kişinin dövdüğünü, şüphelinin yanında bir kişi daha olduğunu, olay sonrası otogar istikametine doğru gittiklerini beyan ettiği öğrenildi. Çalışmalarını derinleştiren polis, şüpheli Abdullah Erdal'ı yakaladı. İfadesinde Öztürk'ü tanımadığını, kendisine baktığını ve küfür ettiğini ileri süren Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

SALDIRGANI tanımadıklarını söyleyen acılı eş Saba Öztürk, "Bu kişiyi tanımıyoruz. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Tek suçu parkta yürüyüş yapmak mı? Eşim hiç tanımadığı biri yüzünden 1 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Bu çok acı. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

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