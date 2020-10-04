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Dünya Magadiz’e Azerbaycan bayrağı çekildi
Dünya

Magadiz’e Azerbaycan bayrağı çekildi

Azerbaycan ordusu, Karabağ’da Ermeni güçlerinin işgalindeki bölgelerde yeni yerlerin kurtarıldığını açıkladı. Azer Savunma Bakanlığı’ “Azerbaycan ordusunun birlikleri belirlenen noktalara ilerleyerek karşı tarafın yeni müstahkem mevkilerini ele geçirdiler, bölgeyi düşman güçlerinden temizlediler” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:14:00 -
Magadiz’e Azerbaycan bayrağı çekildi

Bunun yanında, çatışmalar esnasında karşı tarafın askerler ve silah bakımından kayıp verdiği kaydedildi. Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde Azeri ordusunun ilerleyişinin de sürdüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de akşam üzeri işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı. Aliyev, Twittedan “Bugün Madagiz’de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

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