Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı bitime yakın tartışmalara sahne oldu. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu‘nun kim olduğunu, Belediye Başkanı'nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvede insanların randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu içeri almıyor dediğini, kim bu Candaroğlu'nun diyerek Başkan'dan açıklamasını istedi. Bu sırada sinirli bir şekilde kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu, AK Partili Meclis Üyesi Hakan Genç'e, ‘benim Candaroğlu diyerek' tepki gösterdi. Ortalık bir anda gerilirken araya giren diğer meclis üyelerinin Erdem Candaroğlu‘nu dışarı çıkarmasıyla tartışma büyümeden son buldu.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama da bulunan AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, “Belediye Meclis toplantısı bitmeye yakın kendim de esnaf olduğum için işyerimin yanındaki kahvede de takılıyorum. Bu herkesin konuştuğu bir konu. Vatandaşlar, ne zaman Başkan'ndan randevu almak istesek Erdem Candaroğlu telefonu açıyor. Ya randevu veriyor yada sonraki zamanlara aktarıyor diyor. Sabah benimde iş yerime geldiler. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili bir problem vardı. Her zaman Başkanın yanında, her şeye müdahale ediyor. Bende ne vasıfta olduğunu sordum. Görevi nedir, ne amaçla devamlı sizin her şeyinize o bakıyor diye. Dışarıdan büyük bir öfke ile kapıya yumruk atarak girdi, Erdem Candaroğlu benim dedi. Ondan sonra arkadaşlar onu dışarı çıkardı. Bu bir meclis toplantısı, meclis Lapseki'nin namusudur. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başkan ise sessiz kaldı. Bir şey diyemedi. Arkadaşım dedi ama yani hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı olmayan adamın orada gezmesi doğru değil. İlk defa mecliste böyle hiç tasvip etmediğim olaylar oldu. Yakıştıramadım” dedi.

AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, Erdem Candaroğlu ile Belediye Meclis toplantısında yaşadığı tartışma sonrası konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Tartışmanın ardından AK Partililer, Lapseki Belediyesi önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, meclis toplantısına vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu‘na ve bu olaya tepkisiz kalan İyi Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e tepki gösterdi. AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Hasan Engin'in de hazır bulunduğu basın açıklamasında AK Parti Lapseki Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Filiz Özer Teoman yaptığı açıklamada bu davranışın takdirini Lapseki halkına bıraktıklarını belirterek, “Bildiğiniz üzere seçim biteli 2 ay oldu. Milletimizin takdiri baş göz üstüne. Lapseki'mizin vermiş olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Bizlerde bizlere verilen görevler çerçevesinde geçtiğimiz 2 aylık zaman zarfı içerisinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve tepkileri belediye meclisinde aktarmaya devam ediyoruz. 7 haziran 2024 tarihinde Belediye meclisinde halka açık ve canlı yayınlarla seyir eden meclis toplantısında öncelikle toplumsal değerleri hiçe sayarak, siyasi nezaketinde içerisinde yer almadığı amiyane tabirle şehir eşkıyası edalarıyla, başlamış bir toplantıyı seyrini bozmak suretiyle kır kapı girerek tam manasıyla basarcasına tavırlarla bizleri susturmaya çalışan ve hangi sıfatla temsil makamında yer aldığı bilinmediği gibi temsil alanlarını da işgal eden Erdem Candaroğlu adlı şahısa hiçbir müdahale etmeyen belediye başkanı hatta durumu çok stabil kabul ederek videolarda izlenebileceği üzere “tanıştırayım adı Erdem” şeklinde temsil makamını düşürdüğü durumu göz ardı ederek laubali bir şekilde karşılayan Atilla Öztürk'ü ve durumun savunucusu olmaya devam eden İyi Partinin Belediye Meclis üyelerini de kınıyoruz. Bu hareketle Lapseki belediye meclisi itibar kaybına uğramıştır. Ama en üzücü olanda seçimlerin gerçek tarafı olan seçmene hakaret edilmekte işleyiş aksatılmakta ve hiçbir etik anlayışına sığmayacak tavırlar takınılmaktadır. Kuruluşundan bu yana Lapseki'miz de ve belediyemizde bu tür hareketlere hiçbir belediye başkanı tarafından müsaade edilmediğini tüm Lapseki halkı bilmektedir. Lapseki halkı adına şuursuzca yapılan bu hareketin hesabının sorulması için gerekli kurum ve kuruluşlara şikayetlerde bulunacağız. Konunun da takipçisi olacağız. Takdir Lapseki halkınındır” dedi.