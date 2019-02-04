0553 313 94 23

Maduro'yu ülkeden çıkarmak için toplandılar

Lima Grubu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmesini görüşmek için bir araya geldi. Toplantıda, Venezuela'ya yardım için 53 milyon dolar tahsis edileceği açıklandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:01
Maduro'yu ülkeden çıkarmak için toplandılar

Latin Amerika ülkelerinden oluşan Lima Grubu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmesini görüşmek üzere toplandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela'ya yardım için 53 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.

Lima Grubu olarak bilinen Latin Amerika hükümetleri bloğu, kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermek için Kanada’nın başkenti Ottawa'da bir araya geldi. Kanada hükümeti tarafından organize edilen toplantıda, bölge ülkelerinin Venezuela’nın yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırma yollarını görüştüğü belirtildi.

53 milyon dolar tahsis edilecek

Toplantıya ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau açılış konuşmasında, Guaido'nun demokrasinin yasal yolunu izlemek için büyük bir cesaret gösterdiğini belirterek Kanada hükümetinin Venezuelalılara yardım için 53 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Venezuela’da devam eden krizin kıta için çok büyük bir güvenlik, insani ve ekonomik sorun teşkil ettiğini belirtti. Venezuelalıların durumunu Suriyeli mültecilerle benzeten Freeland, “Kolombiya ve Brezilya gibi çok sayıda Venezuelalı mültecinin bulunduğu ülkeler zaten var. Bu mültecilerin hikayeleri, korkunç” dedi.

ABD ve AB toplantıda gözlemci oldu

Lima Grubunun toplantısına Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana kurucu üyeler olarak, ABD, Uruguay, Avrupa Birliği (AB) ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) temsilcileri ise gözlemci olarak yer aldı. Venezuela muhalefetinin de toplantıya temsilci gönderdiği belirtildi.

Maduro, Papa’ya bir mektup gönderdi

Nicolas Maduro’nun Papa Francis'e muhalefetle diyalog konusunda yardım istediği bir mektup gönderdiği belirtildi. Papa, şu ana kadar Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığına ilişkin bir açıklama yapmadı.
İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ardından Polonya, Finlandiya ile Estonya, Litvanya ve Letonya da, Juan Guaido’yu Venezuela’da tek yetkili olarak tanıdıklarını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:01
  1. Maduro
  2. ABD

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor19 dk önce
    Kafir abd yi BOYKOT. her ay yeni bir marka. Simdilik MONDALEZ.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kararname yayınlandı, ülkede genel af çıktı!
  1. Kararname yayınlandı, ülkede genel af..
  2. Karşıdan karşıya geçmek istedi! Sonu..
  3. Hollandalı eski siyasetçi, İslam..
  4. Milli boksörlerin Kastamonu kampı..
  5. Ürdün Kralı "genel af yasasını"..
  6. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
  7. Türk Kızılayı'ndan Kerküklü..
  8. CHP'de ikinci Kemal Kılıçdaroğlu..
  9. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
  10. Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü..
  11. FETÖ'nün BDDK'daki "usulsüz sorgulama"..
  12. Derede kaybolan o araç bulundu
  13. Tenisçiler Göbeklitepe'yi gezdi
  14. Maduro'yu ülkeden çıkarmak için..
  15. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
  16. FETÖ'nün asker yapılanması..
  17. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
  18. Bolivya'daki toprak kaymasında ölü..
  19. Baradey'den Anayasa referandumunda..
  20. Emniyet göz açtırmadı! Bin 894..
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor