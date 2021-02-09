Maduro'nun 'üst düzey hain' temizliği sürüyor! Karar verildi

Venezuela'da devam eden 'ajan temizliği' kapsamında, devlet petrol devi PDVSA'nın operasyonları hakkında ABD'ye hassas bilgileri sızdıran, şirketin iki eski yöneticisine beş yıl hapis cezası verildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Chirinos ve Torrealba'nın, duruşma ve kapsamlı tanık ifadesi ve belgesel kanıtların sunulmasının ardından mahkum edildiğini belirtti.

Chirinos, şirketin özel operasyonlar şefi olarak görev yaparken Torrealba ham petrol operasyonları genel müdürüydü. Her ikisinin de şirketin akaryakıt envanterleri, rafineri ağı ve enerji devi ile ticaret yapan tankerlerin rotaları hakkında gizli verilere erişim yetkisi olduğu belirtiliyor.

İki eski yönetici, Şubat 2020'de ülkenin petrol endüstrisinden hassas ve gizli bilgiler sızdırdıklarından şüphelenilerek tutuklandılar.

PDVSA'daki temizlik

Eski yöneticilerin tutuklanması, yargılanması ve cezalandırılması, PDVSA'nın daha büyük ve devam eden tasfiyesinin bir parçası...

Aralık ayında Başkan Nicolas Maduro, Washington'u ülkenin petrol ve gaz sektöründeki üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere "yüzlerce" yolsuz çalışana rüşvet vermekle suçladı.

Maduro, "Bu ajan endüstrisini kademeli olarak temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım 2020'de Venezuela Yüksek Mahkemesi'nde görülen yolsuzluk davasında, PDVSA yan kuruluşu CITGO'nun eski başkanı Jose Pereira'ya zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi suçlardan 13 yıl hapis cezası verildi.

Diğer yetkililer sekiz ila on yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yetkililer, PDVSA'nın Karakas ofisinde bir toplantıya katıldıktan sonra 2017'nin sonlarında tutuklandı.

Kaynak: star.com.tr