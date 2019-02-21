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Maduro’dan “Türkiye’de banka hesabı açın” talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 50 şirkete Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’da banka hesabı açmaları talimatı verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:18
Maduro’dan “Türkiye’de banka hesabı açın” talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 50 şirkete Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’da banka hesabı açmaları talimatı verdi.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminden yetkili, Maduro hükümetinin en az 50 şirkete Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’da banka hesabı açmaları talimatı verdiğini duyurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen ve toplantılara katılan iki yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Maduro hükümetinin Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına banka hesabı açılması yönünde çağrıda bulunduğunu açıkladı. Konunun hükümet yetkilileri ile şirket temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ele alındığını kaydeden Venezuelalı yetkili, Maliye Bakanlığının söz konusu ülkelerde nasıl banka hesabı açılacağının anlatılacağı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceğini dile getirdi.


Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Venezuela’nın Ekonomiden sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami ve Ticaret Bakanı William Contreras tarafından dün gerçekleştirilen toplantıda yöneticilere daha fazla zam yapmamaları ifade edildi. Hükümet yetkilileri, Venezuela’nın resmi döviz kuruna bağlı fiyat artışı modeli üzerinde çalışıldığını söyledi.


Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından ABD başta olmak üzere birçok ülke Guaido’yu lider olarak tanıma kararı alırken, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Çin ise Maduro hükümetini destekleme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:18
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